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Leandro Paredes celebró el cumplimiento de un sueño después de que Boca Juniors venciera 2-0 a Atlético Mineiro para conquistar su tercera Copa Sudamericana, una cifra récord, y dar a Juan Roman Riquelme su primer título internacional como presidente. El triunfo en Barranquilla puso fin a 18 años de espera del club para volver a ganar un trofeo continental.

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Paredes celebra el primer título de Riquelme

Boca Juniors derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla y se convirtió en el primer equipo en ganar tres veces la Copa Sudamericana. Santiago Ascacibar abrió el marcador en el minuto 16 y Miguel Merentiel marcó el segundo tres minutos después del descanso.

La victoria puso fin a los 18 años de espera de Boca para volver a ganar un título internacional desde la Recopa de 2008 y dio al presidente del club, Juan Roman Riquelme, su primera corona continental como dirigente. Tras ganar tres Copas Libertadores como jugador con el número 10 de Boca, Riquelme suma ahora otro título continental con el Xeneize desde el palco de directivos.

Paredes celebra el título soñado tras volver a casa

Leandro Paredes fue el capitán y el motor de Boca tras regresar al club. En las competiciones de la CONMEBOL en 2026, lideró las estadísticas de pases completados, con 791; pases en el último tercio, con 234; y pases que rompieron líneas, con 212. En declaraciones a ESPN tras el pitido final, Paredes expresó su emoción por conquistar un título de nuevo con la camiseta azul y oro.

«Cumplí un sueño», dijo Paredes. «Siempre soñé con poder ganar un título. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club. Gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Desde pequeño me enseñaron a competir y a ganar todo lo posible. Me encanta ganar y competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes».

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El cambio de rumbo de Riquelme a mitad de año y la aportación de Villa

Tras terminar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, Boca cambió de rumbo en junio bajo la dirección de Riquelme: nombró entrenador a su excompañero Rodolfo Arruabarrena e incorporó a jugadores como Sebastian Villa, que asistió a Merentiel en el gol de la segunda parte en Barranquilla. En marzo, durante el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL, Riquelme ya había hablado del atractivo del fútbol continental: «Jugar la Copa siempre genera ilusión, tanto en la plantilla como entre nuestros aficionados».

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Villa también expresó su alegría después de ayudar a Boca a superar a O'Higgins, Deportivo Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama en el camino a la final. «Estoy muy contento, gracias a Dios se dio lo de volver al club que me dio la oportunidad», declaró Villa a ESPN. «Volví con mucha ilusión y ganas de ganar un título. He ganado dos seguidos».

El regreso a la Libertadores y la Recopa esperan en 2027

La conquista de la Copa Sudamericana supone un premio de 10.000.000 USD para el campeón y el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027, sin pasar por las rondas clasificatorias. Boca también obtiene una plaza en la Recopa de 2027, en la que se enfrentará al ganador de la final de la Libertadores del 28 de noviembre entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

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Con la Copa Argentina y la liga nacional aún por delante, y tras el reciente título local de Villa, Riquelme y Paredes afrontan otra temporada cargada de compromisos.