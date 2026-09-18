Los aficionados a la Serie A, retransmitida en stc tv, esperan un duelo estelar e inesperado entre la Roma y su invitado, el Inter de Milán, mañana sábado, en el marco de la quinta jornada del Calcio, sobre el césped del Olímpico.

La Roma comparte el liderato del Calcio con el Inter de Milán, vigente campeón, con 12 puntos cada uno, con ventaja de los lobos de la capital por diferencia de goles.

La red de estadísticas Opta señaló que el enfrentamiento entre la Roma y el Inter de Milán es el que más goles ha registrado en la historia de la Serie A, tras haber visto anotar 540 goles a lo largo de 186 partidos, con 305 goles del Inter de Milán y 235 goles de la Roma.

El Inter de Milán no ha perdido en 16 de sus últimos 18 partidos ante la Roma en la Serie A, con 10 victorias y 6 empates. Más concretamente, el Nerazzurri ha ganado 9 de sus últimos 11 partidos de liga ante el Giallorossi, frente a dos derrotas, y ha marcado 24 goles durante ese periodo.

Además, el Inter de Milán ha logrado la victoria en todos sus últimos cinco partidos a domicilio ante la Roma en la Serie A, con un total de 11 goles a favor frente a solo dos de la Roma, y esta constituye ya la racha más larga de derrotas consecutivas de la Roma en su propio campo ante un mismo rival en la historia de sus participaciones en el Calcio.

En términos generales, la Roma no ha conseguido vencer al Inter de Milán en el estadio Olímpico en la Serie A desde el 2 de octubre de 2016, ya que desde entonces ha disputado 9 partidos en su campo ante el Inter, 3 de los cuales terminaron en empate y 6 en derrota.

Opta prosiguió: «La Roma ha ganado sus últimos 9 partidos en la Serie A, y nunca en la historia de sus participaciones en la competición había logrado 10 o más victorias consecutivas salvo en dos ocasiones: 11 victorias entre mayo y octubre de 2013, y 11 victorias entre diciembre de 2005 y febrero de 2006».

La Roma puede ganar sus cinco primeros partidos de la Serie A esta temporada por tercera vez solo en su historia, después de haberlo hecho en las temporadas 2014-2015 y 2013-2014.

Por su parte, el Inter de Milán puede lograr 5 victorias en sus primeros 5 partidos de la Serie A por quinta vez solamente, tras haberlo conseguido en las temporadas 2023-2024, 2019-2020, 2015-2016 y 1966-1967.

El enfrentamiento entre la Roma y el Inter de Milán representa un choque entre los dos equipos que más goles han marcado en la Serie A esta temporada, con 13 goles del Inter de Milán y 12 goles de la Roma; además, son los que más han rematado a puerta, con 32 disparos del Inter y 31 de la Roma, y los que más han tocado el balón dentro del área rival, con 183 de la Roma y 177 del Inter.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora