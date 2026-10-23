Culpan a Michael Carrick de la rebelión táctica de Bruno Fernandes tras no sancionar a Lisandro Martinez en el Manchester United

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El exdelantero de la Premier League Troy Deeney cree que Michael Carrick, entrenador del Manchester United, dio pie a las recientes críticas tácticas de Bruno Fernandes al no dejar fuera de la alineación a Lisandro Martinez la semana pasada. El capitán del equipo de Old Trafford cuestionó públicamente el planteamiento de su entrenador tras la humillante derrota por 4-1 del miércoles a domicilio ante el Como en la Champions League.

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La permisividad de Carrick provoca el estallido del capitán

Carrick ha sido acusado de socavar su propia autoridad en el vestuario del Manchester United al dejar sin castigo a Martinez antes de que Fernandes criticase su plan de juego en Italia. Tras la contundente derrota entre semana, el centrocampista portugués afirmó que el equipo debía ser «más valiente bajo presión» y «asumir el riesgo de presionar arriba». Sin embargo, su entrenador sostuvo que la derrota se debió a que los jugadores corrieron poco, no a la táctica.

Un comentarista critica la falta de firmeza disciplinaria

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Las críticas públicas de Fernandes llegaron apenas unos días después de que Martinez reprochase al director técnico Jason Wilcox no haber reforzado adecuadamente la plantilla durante el mercado de fichajes de verano. Aunque el central argentino se disculpó posteriormente por esas declaraciones, evitó una suspensión y fue titular en el empate 1-1 del pasado domingo ante el Leeds United en Elland Road.

En declaraciones a Premier League All Access, el exdelantero del Watford Deeney insistió en que mantener al defensa en el equipo dio pie, sin quererlo, a que el capitán del club hablase cuando no debía: «Después de lo que dijo Martinez la semana pasada, no puedes dejarle jugar. Tienes que cortar eso de raíz y decirle: “Entiendo que te disculpes y todo eso, pero esta semana te quedas fuera del equipo”. Y sé que probablemente miró a su alrededor y pensó: “No tengo gran cosa aquí, no tengo mucha ayuda y estamos en Elland Road”. Hay que cortarlo de raíz.

»En cuanto no lo hizo y Martinez jugó, permitió sin querer que Bruno Fernandes hablase. Bruno Fernandes ve que se ha abierto la veda: “Puedo decir lo que quiera”. Pero llevo tres años diciendo esto sobre Bruno Fernandes: cuando no aporta goles ni asistencias, no es un capitán. Hemos hablado de ello muchas veces. No es un líder».

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El enfado con la directiva alimenta un ambiente tóxico

Mientras el entrenador y su capitán deben resolver rápidamente sus diferencias para poner fin a una pésima racha de siete partidos sin ganar, los aficionados dirigen cada vez más su ira hacia la cúpula de Old Trafford. Al valorar el ánimo de la afición antes del regreso a la competición nacional el domingo, el corresponsal jefe de fútbol de talkSPORT, Alex Crook, advirtió de que el ambiente en el estadio podría «volverse bastante tóxico» si los resultados no mejoran de inmediato: «Creo que había muchos aficionados del Manchester United enfadados, tanto en las gradas como entre quienes vieron el partido entre semana desde casa.

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»Habrán visto lo que ha dicho Bruno Fernandes. Sentirán compasión por Michael Carrick. Creo que empatizan con Michael Carrick. Es una leyenda del club, alguien que ganó la Copa de Europa como jugador. Alguien que acudió al rescate del club cuando más lo necesitaba la temporada pasada.

»Están muy enfadados con quienes están por encima de Carrick, como Jason Wilcox y Omar Berrada. Si el partido empieza a torcerse para ellos, como cabe temer después de que el Bournemouth lograse el pasado fin de semana su primera victoria en la Premier League, creo que la situación podría empeorar mucho y muy rápido. El Bournemouth tiene capacidad para arrollar al Manchester United».

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Un Bournemouth en alza pone a prueba una armonía frágil

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El United afronta el domingo una exigente cita de la Premier League cuando reciba al Bournemouth en Old Trafford. El Bournemouth llega a Manchester lleno de confianza tras sumar, a su victoria por 2-0 ante el Sunderland en la liga, una sensacional goleada por 3-0 al AC Milan en la Europa League. Para Carrick y sus jugadores, evitar un revés temprano será crucial para impedir que aumente la frustración en las gradas.