En las redes sociales, muchos usuarios culparon al delantero Giuliano Simeone de la derrota 0-1 en la prórroga contra España.

El hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, perdió de vista al goleador español Ferran Torres justo antes del gol. En lugar de marcar de cerca al jugador del Barcelona, se agachó un instante para ajustarse los calcetines.

Torres se desplazó al espacio libre y, sin marca, aprovechó el pase de cabeza de Nico Williams para anotar el primer gol de la Furia Roja.

La jugada provocó la indignación de muchos aficionados argentinos, que compartieron vídeos criticando la falta de concentración del jugador.

Giuliano Simeone se disculpó con los hinchas argentinos.

Sin embargo, el jugador de 23 años no fue el único responsable del gol. Antes, Argentina había mostrado pasividad en los duelos: no impidió que Pedro Porro centrara a Williams y, luego, Nahuel Molina no fue contundente ante el delantero del Athletic.

Sin embargo, instantes antes del final, Simeone rozó el empate tras un córner que España no despejó bien; su remate se marchó alto.

Horas después, el jugador de 23 años publicó un mensaje en Instagram: «No hay palabras para describir el dolor que siento. Pido perdón por no haber podido daros el título. Agradezco a la afición argentina todo el apoyo durante el Mundial, tanto en las gradas como desde la distancia».

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Las estrellas argentinas protagonizaron un escándalo tras el pitido final.

La final del Mundial 2026 se empañó por el comportamiento, en parte vergonzoso, de algunos jugadores argentinos. Tras el pitido final se produjeron forcejeos entre Nahuel Molina y Rodri, así como entre Leandro Paredes y Eric García, y Gavi, respectivamente.

Además, el segundo entrenador, Roberto Ayala, perdió los estribos y propinó un puñetazo en la cara y el cuello a Dani Olmo, quien, sorprendido, no respondió. Eric lo alejó después.