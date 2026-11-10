«Cuidado, Pochettino»: la extraña «maldición» de De Ligt acerca a Carrick a la salida y destruye el futuro de su sucesor

La afición del Manchester United ha lanzado un mensaje de advertencia al argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ante las informaciones que apuntan a que está cerca de dirigir al Manchester United.

El futuro de Michael Carrick en el Manchester United se encuentra amenazado, ante la caída en los resultados del equipo esta temporada, y hay informaciones sobre una decisión de la directiva de destituirlo, mientras estudia otras opciones, encabezadas por Pochettino.

Sin embargo, el nuevo entrenador del Manchester United (en caso de destitución de Carrick) se enfrentará a una maldición muy particular cuyo protagonista es el neerlandés Matthijs de Ligt.

El diario "The Sun" afirmó que es probable que el asombroso historial de Matthijs de Ligt con los entrenadores continúe.

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El periódico explicó que el neerlandés ha tenido un entrenador distinto al inicio de cada temporada de su carrera, y los aficionados del United advierten de ello al principal candidato, Mauricio Pochettino.

De continuar esa "maldición", esto significaría que Carrick se marcharía, e incluso que su sucesor no continuaría la próxima temporada.

Parece que el tiempo de Michael Carrick ha llegado a su fin, y ha llegado el momento de que De Ligt pase a su duodécimo entrenador en su carrera.

Pero para que el posible nuevo entrenador, Pochettino, evite la llamada maldición del neerlandés, los aficionados han pedido vender al central.

Uno de ellos escribió: "Maldito sea este hombre, me saca de quicio cada vez. Véndelo pronto, Pochettino".

Otro añadió: "Pochettino, lo siento mucho de antemano", mientras que un tercero dijo: "Deshaceos de él, jaja".

Un cuarto publicó: "Pochettino se topa con De Ligt en Carrington y se da cuenta de que es el siguiente".

De Ligt se incorporó al Manchester United procedente del Bayern de Múnich en 2024, y desde entonces solo ha disputado 42 partidos de Liga.

De vez en cuando se ha visto en el centro de atención y en la sala de fisioterapia, y su lesión más grave fue una lesión de espalda la temporada pasada, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 276 días.

Pochettino se considera ahora el candidato con más opciones para hacerse cargo del Manchester United, y se dice que está ilusionado con esta posibilidad.

Hay varias razones que lo hacen idóneo para el banquillo del Manchester United, ya que su historial en el desarrollo de jugadores como Cole Palmer, Son Heung-min y Harry Kane significa que podría estar en una posición ideal para sacar lo mejor de los jugadores del Manchester United que no han ofrecido el rendimiento esperado.