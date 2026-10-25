Pero ¿quién es este inglés de 43 años? En la rueda de prensa del sábado por la mañana, le preguntaron a Danks si sentía una gran presión por estar ahora mucho más en el centro de atención de lo habitual. «Si uno lo percibe como presión, por supuesto puede convertirse en presión. Pero, como cuerpo técnico, simplemente debemos mantener nuestra forma de trabajar. Llevamos mucho tiempo haciéndolo juntos», respondió Danks con esa calma, serenidad y aplomo tan agradables que también caracterizan siempre a su jefe.

Kompany no podrá estar en Friburgo, después de desplomarse el viernes en las instalaciones de entrenamiento y permanecer desde entonces ingresado para someterse a pruebas en un hospital de Múnich. El estado del belga es estable, según pudo confirmar el sábado el director deportivo Max Eberl, que transmitió así un cierto alivio. Aun así, habló de semanas al referirse a cuándo podrá volver a estar disponible Kompany.

Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente deportivo, en el Bayern no están en absoluto preocupados. Eberl y compañía saben lo estrecha que es la coordinación entre Kompany y su cuerpo técnico, en el que Danks desempeña un papel fundamental. Entre otras cosas, se encarga de los ejercicios de juego y de las jugadas a balón parado, y suele tener un papel importante en la dirección de las sesiones de entrenamiento. Además, Danks es muy querido dentro de la plantilla por su carácter tranquilo, fiable y afable.

Aaron Danks lleva dentro «el espíritu de Vinnie» en el Bayern de Múnich

«Tenemos un cuerpo técnico fantástico. Vinnie está al frente, pero el éxito se basa en el equipo. No pensamos en cambiar nada. Todos llevan dentro el espíritu de Vinnie y así afrontaremos también las próximas semanas», recalcó Eberl. Además, Danks ya ha vivido una experiencia espectacular como sustituto de Kompany al frente del equipo.

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Fue a finales de abril cuando el inglés asumió por primera vez el papel de entrenador principal, y lo hizo en una ocasión todavía más destacada que la del domingo por la tarde en la región de Brisgovia. Kompany tuvo que seguir desde la grada el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Paris Saint-Germain por una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, y Danks lo sustituyó. Desde la banda, en la capital francesa, presenció uno de los partidos más espectaculares de la historia de la Champions, en el que el Bayern perdió 5-4 ante el PSG.

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Después recibió muchos elogios por su actuación en el gran escenario. Danks tiene una trayectoria muy interesante: empezó a entrenar con solo 15 años y ya entonces perseguía objetivos claros. Incluso dejó la escuela secundaria para recorrer su ciudad natal, Birmingham, «con un saco de balones, petos y un billete de autobús», y dirigir entrenamientos en colegios y campamentos de vacaciones.

Aaron Danks se hizo un nombre, entre otros lugares, en la federación inglesa de fútbol

Algo más tarde se convirtió en entrenador de las categorías inferiores del Birmingham City. Con 22 años pasó a la academia del West Bromwich Albion, donde permaneció once años. Danks también se hizo un nombre en la federación inglesa de fútbol: fue entrenador encargado de la posesión en las selecciones juveniles de Inglaterra y, en esa función, estuvo presente en 2017 cuando la sub-20 de los Three Lions se proclamó campeona del mundo.

En la selección inglesa sub-21 trabajó durante un tiempo con Jamal Musiala, con quien volvió a coincidir en el Bayern. Además, su trabajo en la federación inglesa impresionó claramente a Kompany, que en una ocasión lo llamó «uno de los entrenadores más talentosos de Inglaterra». En el verano de 2021, Kompany incorporó a Danks como ayudante en el RSC Anderlecht, aunque este solo permaneció allí dos meses antes de marcharse. No quiso dejar pasar la oportunidad de ser ayudante en el Aston Villa, en su Birmingham natal.

Aaron Danks lleva a veces a su hijo a los entrenamientos del Bayern de Múnich

Danks permaneció en el Aston Villa hasta octubre de 2022 y, tras otro año y medio como ayudante en el FC Middlesbrough, volvió a reunirse con Kompany en el verano de 2024. Desde entonces se siente tan a gusto en la Säbener Straße como su jefe y, a veces, incluso lleva a su hijo Coby a los entrenamientos.

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Así ocurrió de nuevo esta semana, cuando el joven de 16 años presenció el entrenamiento del día anterior al partidazo contra el Arsenal (2-2) y también echó una mano. «Mi familia sigue viviendo en Inglaterra, así que estoy solo aquí en Múnich. Durante las vacaciones escolares vienen a verme y paso un poco de tiempo con ellos. Entonces nos gusta invitar a Coby a estar junto al campo y ver el entrenamiento», explicó Danks a Bild. «Ayuda a los encargados del material, nos prepara el equipamiento y recoge los balones. Es un pequeño placer para él y también para mí, como padre que trabaja en el extranjero».

¿Ha hablado Aaron Danks con Vincent Kompany antes del partido del Bayern en Friburgo?

Danks encarna el fuerte espíritu familiar que siempre ha distinguido al Bayern, especialmente bajo la dirección de Kompany. Incluso tiene el honor de ser el custodio de la cacatúa que el Bayern se llevó de un lujoso restaurante de Múnich durante las celebraciones del título de liga de 2025 y que, desde entonces, está presente en todas las fiestas por un título.

Si ya había demostrado ser el alma de la fiesta con la cacatúa en brazos, Danks ha impresionado por su aplomo en las ocasiones en las que ha sustituido a Kompany. Su manera responsable de afrontar la difícil situación actual va en la misma línea. Danks reveló que el viernes por la noche habló «brevemente» con Kompany. Pero dejó claro que no trataron de fútbol ni de la preparación del partido en Friburgo. «Solo quería saber cómo se encontraba de salud. Ahora todo lo relacionado con el fútbol está en nuestras manos y trabajamos como equipo para que el club siga avanzando», afirmó el sustituto de Kompany, que así libera expresamente a su jefe de esas responsabilidades.