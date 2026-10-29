Cuestión de tiempo: una estrella del Chelsea quiere marcharse por culpa de Alonso

El brasileño Estêvão Willian, la joven promesa del Chelsea, estudia abandonar el club londinense durante el próximo periodo, ante la marginación a la que lo somete el técnico español Xabi Alonso.

Y pese a la ausencia del dúo formado por João Pedro y Cole Palmer, Estêvão no participó en el partido ante el Liverpool, ayer miércoles, en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa, que los Reds resolvieron en la tanda de penaltis.

El extremo brasileño cuenta con la admiración de muchos aficionados del Chelsea, que creen que tiene algo especial que ofrecer, y los seguidores quieren verlo brillar sobre el terreno de juego en lugar de permanecer confinado en el banquillo, según informó el diario inglés "The Sun".

Estêvão solo ha jugado 163 minutos esta temporada, de los cuales 125 fueron en la Copa Carabao, pero en el estadio de Anfield esa racha llegó a su fin cuando Alonso optó por no darle minutos.

Y el diario añadió: "Parece que es solo cuestión de tiempo que Estêvão busque nuevas oportunidades, a menos que cambie su suerte con los Blues".

Xabi Alonso declaró en rueda de prensa tras el partido ante el Liverpool, al ser preguntado por los escasos minutos de juego del internacional brasileño: "Entiendo su situación y que, sin duda, podría estar más contento".

Y continuó: "Todo jugador desea jugar y quiere ser parte del equipo. Hemos disputado algunos partidos emocionantes, y cada jugador tendrá su oportunidad. Estoy seguro de que Estêvão tendrá la suya. Es mi responsabilidad, y tenemos que gestionarla".