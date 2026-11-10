«¡Cuelga las botas, Manu!»: La leyenda del Bayern de Múnich Sepp Maier insta a Manuel Neuer a retirarse en 2027 tras su último contratiempo por lesión ante el Mainz

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Sepp Maier, leyenda de la portería del Bayern de Múnich, ha instado al veterano guardameta Manuel Neuer a colgar los guantes al término de la temporada 2026-27. El consejo llega después de que el portero, de 40 años, sufriera una rotura parcial de un tendón del pie derecho durante la victoria por 2-1 ante el Mainz en la Bundesliga el sábado.

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Una leyenda alemana aconseja retirarse en verano

Maier cree que su compatriota, también campeón del mundo, ya no tiene nada más que lograr, mientras los problemas físicos recurrentes interrumpen su carrera en el Allianz Arena. Este último contratiempo, sufrido durante la primera parte el 7 de noviembre, se suma a los varios partidos que el veterano ya se ha perdido esta temporada. Por ello, Jonas Urbig, su suplente de 23 años, ya ha disputado ocho partidos en lo que va de campaña.

El desgaste físico pasa factura al veterano portero

Aunque subraya que la decisión final corresponde al capitán del Bayern, el exportero titular de Alemania considera que la edad está empezando a pesarle al pionero del juego de portero-líbero.

Preguntado por Sport1 qué le diría a Neuer si le pidiera consejo sobre seguir jugando más allá del próximo verano, Maier respondió: «Le diría: “¡Déjalo, Manu!”. Le has dado muchísimo al fútbol, lo has ganado todo y ya no tienes nada que demostrarle a nadie».

«Manuel ha tenido una carrera increíble y ha revolucionado la portería. Pero llega un momento en que el cuerpo ya no responde como a uno le gustaría. Y ni siquiera Manuel Neuer puede evitar que llegue ese momento».

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El Bayern necesita definir pronto la jerarquía en la portería

Con Urbig considerado el sucesor del club a largo plazo, la baja ha provocado que se pida dar al joven la titularidad de inmediato.

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Sobre ese debate, Maier añadió: «En algún momento hay que dar ese paso. Manuel tiene 40 años y Jonas Urbig es el futuro del Bayern de Múnich. Pero tampoco se puede descartar a Manuel sin más. Si está en forma y rinde bien, se le debe permitir jugar. Sin embargo, el Bayern tiene que tomar una decisión clara más pronto que tarde. Este cambio constante no beneficia a ninguno de los dos porteros».

«Cuando Manuel está plenamente en forma, sigo considerándolo uno de los mejores porteros. Su experiencia, su presencia y su lectura del juego son verdaderamente excepcionales. Pero la pregunta decisiva es: ¿con qué frecuencia está todavía plenamente en forma? De nada sirve ser de clase mundial si el cuerpo ya no puede seguir el ritmo. Y Jonas Urbig está haciendo un buen trabajo. Tampoco hay que subestimarlo».

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El parón invernal retrasa el regreso previsto

Se espera que Neuer esté de baja entre seis semanas y dos meses, lo que en la práctica le dejaría fuera durante el resto de 2026. Se prevé que regrese tras el parón invernal de la Bundesliga, en enero de 2027, cuando se intensificarán las conversaciones sobre su futuro. Mientras tanto, Urbig dispondrá de una etapa prolongada bajo palos para demostrar que puede hacerse con la titularidad de forma permanente.