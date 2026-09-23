La estrella española Marc Cucurella reveló un intento secreto que llevó a cabo para convencer a su compañero en la selección, Rodri Hernández, de fichar por el Real Madrid durante el último mercado de fichajes, en una confesión sorprendente que podría encender el próximo mercado de traspasos.

Las declaraciones del lateral izquierdo llegaron durante una entrevista exclusiva que le realizó el periodista Manu Carreño en el conocido programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER", desde la concentración de la selección española en la ciudad de Las Rozas, donde La Roja se prepara para un potente duelo ante su homóloga inglesa el próximo 26 de septiembre a las ocho y 45 de la tarde, en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA. Se trata del primer partido de la selección desde su histórica coronación con el título de la Copa del Mundo este verano.

Cucurella, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del once del entrenador Luis de la Fuente tras su destacada actuación en el Mundial, habló con franqueza sobre uno de los nombres más polémicos del último mercado.

Cucurella aseguró que le habría gustado compartir vestuario con Rodri en el Real Madrid, señalando que lo considera un jugador extraordinario, pero al mismo tiempo indicó que no le gusta presionar a sus compañeros, porque la decisión de un traspaso es al final un asunto personal, del mismo modo que a él no le gusta que nadie lo persiga constantemente.

El lateral español reveló que, a pesar de ello, envió un mensaje indirecto a Rodri antes de que el interés del Real Madrid se hiciera público, en el que le expresó su deseo de que llegaran a ser compañeros de equipo.

Sobre la reacción de la estrella del centro del campo, Cucurella explicó que Rodri no cerró la puerta del todo, pero tampoco confirmó nada, y se limitó a responder con una frase ambigua, "ya veremos", antes de optar finalmente por continuar en su trayectoria actual.

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Cucurella cerró sus declaraciones con un comentario simpático, diciendo que espera que a Rodri no le vaya demasiado bien, porque eso significaría el éxito de su propio equipo.