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Cucurella sobre las diferencias en su rendimiento: la situación de la selección es distinta a la del Real Madrid

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El lateral español señaló que el conjunto merengue comienza una nueva etapa

Marc Cucurella (28 años), uno de los fijos en la convocatoria de Luis de la Fuente, reconoció que todavía se encuentra en plena fase de adaptación al Real Madrid, y que aún es pronto para sacar conclusiones sobre el conjunto blanco.

El lateral izquierdo afirmó, durante la rueda de prensa de presentación del duelo entre España y República Checa, previsto para mañana sábado en la Liga de las Naciones de la UEFA: "He jugado menos de 10 partidos (con el Real Madrid). Hay cosas que mejorar, pero daré lo máximo de mí para ofrecer en Madrid la misma versión que ofrezco con la selección".

El exjugador del Chelsea continuó señalando las diferencias entre el club y la selección: "Todo es una fase. En la selección, el grupo base lleva muchos años junto, y también el entrenador. En cambio, en Madrid acabamos de empezar con un nuevo entrenador, y es pronto para hablar de eso".

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Y agregó: "El comienzo (con el Real Madrid) no ha sido como todos esperábamos, pero todo es una fase, y veremos hasta dónde llegamos".

A Cucurella también le preguntaron por la gran acogida que tiene por parte de la afición española, y respondió: "No sé por qué. Quizá por mi aspecto, que llama más la atención. Estoy contento con todo, a nivel deportivo y también a nivel personal".

El jugador merengue dio una respuesta con su habitual sentido del humor cuando le preguntaron por su candidatura al Balón de Oro, al decir en broma: "Si el voto estuviera en mi mano, me votaría a mí mismo". Y añadió: "Que gane quien merezca ganar. Lo dejo en manos de quienes votan".

Y sobre la presencia de jugadores del Real Madrid en la selección, Cucurella declaró: "Es uno de los mejores clubes del mundo, y debe tener presencia en la selección. Lo importante es que haya compañeros". Luego habló de la cantera del club blanco: "Hay chicos y jugadores excelentes en la cantera, y si poco a poco van teniendo un papel mayor, pueden llegar (a la selección española)".


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