La euforia por la victoria sigue reinando en el ambiente deportivo español tras la conquista de la segunda estrella mundialista para la selección de "La Roja", y con ella llegó el momento de cumplir las promesas que los jugadores se habían hecho a sí mismos antes de lograr el título mundial.

Y aunque jugadores como Ferran Torres, Pedri, Gavi y Lamine Yamal hicieron todos promesas de realizar acciones especiales en caso de coronarse campeones del mundo, el defensor Marc Cucurella fue el único hasta ahora que se ha adelantado a poner en práctica su promesa.

El lateral izquierdo publicó una foto a través de su cuenta oficial en las redes sociales junto al famoso tatuador "Ganga", revelando el nuevo diseño que se dibujará en su cuerpo del entrenador Luis de la Fuente.

Ganga es uno de los tatuadores más destacados y especializados en este ámbito a nivel mundial, y su lista de clientes incluye nombres prominentes como la estrella estadounidense del baloncesto LeBron James y la modelo Georgina Rodríguez, según explicó el diario español "Marca".

El jugador había aclarado anteriormente que el tatuaje sería de un tamaño pequeño, pero al mismo tiempo recalcó que se colocaría en un lugar visible para que todos pudieran verlo.

Y tras revelarse el boceto inicial del dibujo, que representa el rostro del entrenador de la selección junto a la Copa del Mundo, la cuestión se ha convertido en una simple cuestión de tiempo antes de ver el resultado final tatuado sobre la piel del jugador español.

Después de haber ofrecido una de sus actuaciones futbolísticas más destacadas y deslumbrantes en las finales de la Copa del Mundo, el lateral español disfruta actualmente de un merecido periodo de descanso y relajación antes de incorporarse a las filas del Real Madrid; pues está previsto que el jugador se una próximamente a la concentración de pretemporada del conjunto blanco de cara a la nueva temporada, para compartir vestuario con los otros fichajes destacados del Merengue este verano, y a la cabeza de ellos Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva.

Cabe recordar que Cucurella había hecho esa promesa antes del partido ante Argentina en la final, logrando España ganar el encuentro por un gol a cero tras recurrir a la prórroga, gracias al gol que anotó Ferran Torres.

En sus declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido final, se le preguntó a De la Fuente si él mismo se haría un tatuaje, y si tenía alguna recomendación sobre el lugar en el que Cucurella y sus compañeros debían elegir para colocar sus tatuajes, y dijo bromeando mientras reía: "No tengo edad para hacerme tatuajes... no, ya no".

Y añadió: "Pero ellos cometieron un error, y como son personas serias cumplirán sus promesas. Ya les dije: '¿Habéis cometido un error?', sí lo hicieron, pero se lo van a pasar bien con ello".

Y continuó diciendo: "No soy tan horriblemente feo como para que lo pongan en un lugar donde nadie pueda verlo".

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Pero el asunto me hace reír y me hace sentir orgulloso de que cumplan sus promesas. Y ante todo, si dices algo tienes que cumplirlo, así que también estoy contento por ello".