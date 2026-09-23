Cuando llegó al Real Madrid, Marc Cucurella se ofreció voluntario para asumir la carga defensiva en lugar del brasileño Vinicius Junior, pero los rivales aprovechan este desequilibrio, lo que le obliga a defender una banda en la que también ha perdido su influencia ofensiva.

El problema de ofrecerse voluntario para hacer «el trabajo sucio» o las tareas difíciles reside en el riesgo de sufrir las consecuencias de ese caos; y no había pasado mucho tiempo desde la llegada de Marc Cucurella cuando le dio a Vinicius algo parecido a un «cheque en blanco», según informó el diario catalán «Sport».

Cucurella declaró tras su fichaje por el Real Madrid: «No me importa si no vuelve a ayudar en defensa; yo me encargaré de hacer todo lo que él no quiera hacer. Y mientras sea decisivo y tenga la energía suficiente para marcar goles, yo cargaré con el peso de las tareas duras». Sin embargo, esta declaración pronto demostró no ser acertada con el paso del tiempo.

Aquella declaración pareció un gesto de compañerismo, pero la realidad sobre el terreno de juego reveló los detalles precisos del asunto; pues hay una enorme diferencia entre suplir la ausencia de Vinicius (que goza de libertad de movimientos) y tener que defender realmente toda la banda, con los riesgos tácticos que ello conlleva.

El comienzo de Cucurella no fue el ideal en el puesto de lateral —el mismo que ocupó Carreras la temporada pasada y en el que se enfrentó a idénticos problemas—, especialmente durante el derbi de Madrid; donde el espacio que separaba al lateral de Huijsen demostró ser de nuevo una grave grieta defensiva para el conjunto blanco.

En LaLiga, el Real Betis encontró huecos gracias a las arrancadas de Antony y Bellerín por la banda derecha, y Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue aún más lejos, pues preparó un plan para afrontar el derbi centrado en atacar el flanco izquierdo del Real Madrid; donde Pubill, Marcos Llorente, Kang-In Lee y Giuliano se situaron a distintos niveles de profundidad para obligar a Cucurella a enfrentarse a una disyuntiva imposible: si adelantaba su posición para presionar al portador del balón, otro jugador se lanzaba al espacio libre a su espalda, y si mantenía su posición, el Atlético lograba progresar a través de la profundidad.

Vinicius no volvió al campo con el mismo nivel de intensidad y concentración requeridos; de hecho, su entrenador José Mourinho lo reprendió después de que perdiera el balón varias veces en el estadio «Metropolitano».

Y Cucurella se encontró desconcertado entre dos opciones: presionar al jugador en posesión del balón, o perseguir al jugador que se movía hacia el espacio libre.

Tanto Valverde como Tchouaméni se vieron obligados a cambiar su posición para compensar la inferioridad numérica, lo que acabó dejando descubiertas otras zonas del campo, y Cucurella terminó el partido del derbi registrando 14 intervenciones defensivas, una cifra que supera la de cualquier otro jugador.

Esta estadística no anula los errores que cometió, pero ayuda a explicar la abundancia de situaciones difíciles en las que tuvo que intervenir, pues a menudo es el lateral quien queda bajo la lupa cuando se produce algún desajuste, aunque el problema suele originarse en una zona situada unos metros por delante de él dentro del campo.

Bajo el mando de Mourinho, Vinicius aumentó su promedio de intervenciones defensivas y de recuperaciones de balón en la mitad del campo rival, y la dificultad reside en cuando el rival logra superar la primera fase de presión; pues el brasileño realiza un gran esfuerzo en las líneas de adelante, pero no siempre regresa para cubrir los movimientos de los jugadores rivales lanzados hacia el ataque.

Ese sacrificio también ha difuminado los rasgos del jugador que el Real Madrid quiso incorporar en primer lugar; pues Cucurella no ha logrado hasta ahora dar ninguna asistencia decisiva en LaLiga, y además mide sus pasos con precisión al adelantar su posición, consciente de que perder el balón podría obligarle a recorrer enormes distancias para volver y cubrir su puesto defensivo.

Además, su mejor nivel no se alcanza cuando juega como lateral limitado por su cercanía a los centrales, sino cuando desempeña el papel del jugador capaz de moverse por las bandas, penetrar desde la profundidad y llegar al último tercio del campo.

Así brilló Cucurella con España; en el Mundial, por ejemplo. Durante años, Vinicius disfrutó de un sistema táctico diseñado para darle libertad de movimientos; donde Ferland Mendy funcionaba como un pilar defensivo, Toni Kroos se encargaba de asegurar el lado izquierdo, mientras que Benzema retrocedía a la profundidad para asociarse con él, y aunque Cucurella tiene una vocación más ofensiva en comparación con el francés, se ve obligado a desempeñar un papel similar sin disponer de esa misma red de seguridad.

El lateral se comprometió a asumir las tareas que Vinicius no quiere hacer, con el fin de garantizar que el brasileño llegue al área con toda su energía y deje una huella decisiva.

Aquello fue una especie de «pecado» parecido al que cometió en su día el exentrenador Álvaro Arbeloa cuando afirmó que evitaría a Mbappé y a su compañero de ataque la molestia de «correr» más de lo debido.

Y el problema reside en que Cucurella —mientras espera la aparición de esa versión decisiva del jugador— sacrifica parte de su propio rendimiento y asume responsabilidades que no siempre forman parte esencial de sus funciones; pues se ofreció voluntario para hacer «el trabajo sucio», pero acabó siendo él quien carga con sus consecuencias y efectos negativos.

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