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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Cucurella: Mourinho me sorprendió, y no estaré orgulloso de lo que hice con Yamal

M. Cucurella
L. Yamal
J. Mourinho
L. de la Fuente
Barcelona
Real Madrid
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Marc Cucurella, estrella del Real Madrid, habló sobre sus escaramuzas con Lamine Yamal, estrella del Barcelona, durante el último Clásico.

Cucurella dijo, en una entrevista con el programa «El Partidazo» de la cadena «Cope»: «¿Los cambios que ha experimentado el equipo? Al principio no tuvimos una pretemporada suficiente, teníamos un entrenador nuevo y casi no pudimos entrenar. ¿Corremos más ahora? No lo sé, quizá elegimos mejor los momentos adecuados, o jugamos con mayor cercanía entre líneas, lo que da la impresión de que somos unas bestias, pero creo que no hemos cambiado muchas cosas».

La respuesta de Cucurella a las declaraciones de Yamal

Sobre su duelo con Lamine Yamal en el último Clásico, y la declaración de este último de que se lo iba a comer, Cucurella dijo: «No tengo nada que decir. No me gusta hablar mucho ni presumir, prefiero mantener el silencio y hacer mi trabajo. Hice un buen partido, y seguro que me enfrentaré a él en muchos partidos en el futuro, y lo pasaré mal ante él, mientras que él recibirá los elogios».

Mourinho, una imagen diferente

Sobre su impresión de José Mourinho, Cucurella dijo: «La imagen que me había formado de él es diferente, pero de forma positiva. Es muy cercano a los jugadores, es una persona estupenda y le gusta hablar mucho. No necesita dar charlas de media hora, en 5 minutos te dice todo lo que necesitas saber».

El tatuaje de De la Fuente

Cucurella se refirió al tatuaje que lleva una imagen de Luis de la Fuente, seleccionador de España, donde dijo: «No me arrepiento, pero no me haré más tatuajes, he decidido alejarme de estas cosas. Mourinho me envió una foto de mi pecho, después de que me hiciera un tatuaje con su cara».

Sobre las críticas que recibió en Alemania, dijo: «No lo sé, me cargaron la responsabilidad, y sé que no puedo jugar en Alemania».

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