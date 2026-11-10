Marc Cucurella, estrella del Real Madrid, aseguró que el conjunto blanco es el mejor equipo de Europa en la actualidad, y además reveló cuál es el jugador que más le ha sorprendido en las filas del equipo madridista.

Cucurella afirmó, en una entrevista con el programa "El Partidazo" de la Cadena COPE: "Ahora mismo somos el mejor equipo de Europa, después de haber encadenado una serie de resultados muy buenos, y el equipo está mostrándose de una manera muy seria. ¿Somos mejores que el Paris Saint-Germain? No veo mucho sus partidos".

El jugador que más le ha impresionado

Y agregó: "¿El mejor jugador del Real Madrid? Podría elegir a Mbappé, a Bellingham o a Courtois, pero voy a mencionar a un jugador al que quiero mucho y que no recibe la atención suficiente, y es Arda Güler. Participa mucho y tiene una gran calidad, y cuando está en el campo el equipo juega mejor, y nuestro rendimiento se vuelve más conectado en el pase. Es el jugador que más me ha sorprendido".

Los desmarques de Vinícius

Y sobre la comparación entre Diomande y Vinícius Júnior, y cuánto le ayuda cada uno dentro del campo, Cucurella dijo: "No creo que Diomande me ayude más que Vinícius, pero lo que hace se ve de forma más clara. Diomande hace un único desmarque hacia atrás y lo encuentras en todas partes. En cambio, Vinícius hace tres desmarques, y luego hay uno en el que no corre, y es el que todos ven".

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Y continuó: "Si Vini marcara 3 goles en cada partido, nadie lo criticaría. Lo más importante para nosotros es que vuelva a su mejor nivel, porque cuando está en lo más alto tenemos un equipo magnífico".

El jugador del conjunto blanco defendió a su compañero, diciendo: "Vinícius es un jugador que ofrece niveles excepcionales desde hace 5 años, y es normal que atraviese ahora un bajón. Veo que tiene las ganas y lo intenta en los entrenamientos, y eso es lo importante".