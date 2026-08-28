El episodio de la agresión a un aficionado del Barcelona en Elche no pasó desapercibido dentro del vestuario del conjunto catalán; después del contundente comunicado emitido por el club, el joven defensa Pau Cubarsí rompió su silencio para condenar con franqueza lo que calificó como un uso excesivo de la fuerza, en unas declaraciones que avivarán aún más la polémica desatada fuera del rectángulo de juego.

Los campeones de LaLiga habían iniciado su andadura con una difícil visita al estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche, pero el partido quedó eclipsado por los acontecimientos ocurridos fuera del terreno de juego, tras la difusión de impactantes vídeos en las redes sociales que muestran a un aficionado portando la bandera independentista catalana, la "estelada", mientras es golpeado por un grupo de policías.

Un comunicado contundente y un homenaje anulado

El Barcelona se apresuró a emitir un comunicado oficial en el que condenó lo sucedido, calificando el uso de la fuerza como "desproporcionado", y decidió, en un fuerte gesto simbólico, sustituir el homenaje que tenía previsto para los campeones del mundo españoles por el izado de la bandera independentista catalana, en protesta por el suceso.

Y pese a que la Subdelegación del Gobierno aseguró que el altercado se originó por la agresión del joven a un agente de policía, la indignación siguió siendo enorme en los pasillos del club.

Cubarsí: el más sincero

En medio de este revuelo, Pau Cubarsí fue el más sincero y claro; en sus declaraciones a TV3 al margen de la rueda de prensa posterior al partido entre el Barcelona y el Athletic Club el jueves, el joven defensa reiteró las mismas críticas encabezadas por la junta directiva.

Cubarsí afirmó: "Fue una decisión del club, creo que acertada por lo que ocurrió en Elche, esto es algo que no puede volver a pasar, no se puede usar la fuerza excesiva de esa manera".

Cubarsí no fue el primero en solidarizarse con el aficionado, ya que le había precedido su compañero Gavi, quien expresó su apoyo a su manera, a través de su interacción con una publicación de la Penya de Sant Antoni utilizando únicamente emojis, sin palabras, en una clara muestra de solidaridad con la afición del club que estuvo presente en Elche.

Las declaraciones de Cubarsí confirman que lo ocurrido fuera del campo dejó una profunda huella en el equipo, y que el Barcelona decidió no guardar silencio ante lo que consideró un exceso injustificable.