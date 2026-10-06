Cubarsí frente a Ramos: ¿cómo superó el "chico del Barcelona" el inicio de la leyenda del Real Madrid?

Un informe de prensa comparó el comienzo de Pau Cubarsí, jugador del Barcelona, con la selección española, y la leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos.

El diario "Marca" afirmó que Pau Cubarsí tiene 19 años y ya es campeón del mundo, un logro excepcional para un defensa de esa edad.

Giuseppe Bergomi fue campeón del mundo con Italia en 1982, con 19 años, pero su papel no fue comparable al del defensa español que disputó 750 minutos completos en la última Copa del Mundo.

Sin embargo, Bergomi fue la última opción de Bearzot tras la ausencia de Gentile en la final, y acumuló un total de 236 minutos de los 630 posibles, repartidos en tres partidos que jugó y cuatro completos en el banquillo.

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Tras recibir descanso ante la República Checa en Oviedo, donde vio el partido desde la grada, Pau recupera ahora su lugar natural en la selección: la posición de defensa titular por la derecha, compañero de Aymeric Laporte.

Meses antes de cumplir los veinte años (su cumpleaños es en enero de 2007), Cubarsí ya ha participado en 22 partidos internacionales con España.

Tras su incorporación progresiva al equipo en marzo de 2024, su exclusión de la lista de la Eurocopa, y después su conquista de la medalla de oro olímpica en el verano de ese año, se convirtió en un pilar fundamental en los planes de De la Fuente desde octubre del año pasado.

Y aquí el fuerte paso del máximo favorito para ganar el premio Golden Boy de 2026 nos invita a echar un vistazo a cómo era el defensa más importante de la historia del fútbol español a su edad.

En enero de 2006, Sergio Ramos, con 19 años y 9 meses, había disputado siete partidos con la selección. Y se preparaba para participar en su primera Copa del Mundo, la que se celebró en Alemania.

Aquella etapa fue el comienzo de una trayectoria gloriosa durante la cual se coronó campeón de Europa dos veces y campeón del mundo una vez, y elevó el techo de participaciones con la selección española a un nivel que nadie alcanzó antes ni después que él: 180 partidos.

Y en su partido contra Croacia, Cubarsí llegó a los 22 partidos con la selección española, confirmando así su posición como uno de los mejores defensas del mundo, incluso el mejor de su categoría de edad.

Su evolución durante el último año fue impresionante, pues lo que antes se consideraba un defensa prometedor de alto nivel se ha convertido en una realidad.

Y gran parte del mérito se debe a su madurez mental, que lo transformó de una mentalidad joven a la de un jugador veterano.