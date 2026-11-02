Cuatro jugadores del Barcelona asisten a un concierto antes del duelo ante el Aston Villa

Cuatro jugadores del Barcelona fueron vistos ayer domingo en el concierto del cantante Melendi en el Palau Sant Jordi, que comenzó a las nueve de la noche. El concierto formaba parte de la gira "Pop Rock", a través de la cual el cantante asturiano presenta su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses.

El cuarteto formado por Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal y Fermín López asistió al concierto y disfrutó de las canciones más famosas de Melendi, según informó el diario "Mundo Deportivo".

El periodista Albert Castillo, de la cadena TVE, fue uno de los espectadores que grabó a los jugadores del Barcelona en uno de los palcos, destacando a Rodri como uno de los aficionados más entusiastas del concierto.

El Barcelona venció al Alavés por (6-1) el sábado por la noche y se entrenó la mañana del domingo en la ciudad deportiva, teniendo en cuenta que los cuatro jugadores mencionados realizaron ejercicios de recuperación debido a su participación como titulares.

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