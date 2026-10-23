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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Cuarto golpe consecutivo: las dudas acechan a la estrella del Al Qadsiah ante Al Hilal

Al Quadisiya vs Al Hilal
Al Quadisiya
Al Hilal
1ª División
N. Fernandez
Arabia Saudita

Nacho genera preocupación en Al Qadsiah

El Al Qadisiyah recibe a su rival, el Al Hilal, esta noche del viernes, en el marco de la jornada 11 de la Roshn Saudi League.

El Al Qadisiyah encabeza la clasificación del campeonato, con 25 puntos de 10 partidos, superando por una sola unidad de ventaja al Al Hilal, que ha disputado 9 encuentros.

El diario "Arriyadiyah" informó de que las dudas rodean la participación del español Nacho con el Al Qadisiyah en el duelo ante el Al Hilal, debido a la lesión.

Nacho se ausentó de los últimos 3 partidos del Al Qadisiyah en todas las competiciones, ante el Pakhtakor, el Abha y el Al Taawoun, debido a una lesión en la articulación del tobillo.


Y añadió: "Fuentes particulares apuntan a la ausencia de Nacho para el cuarto partido consecutivo con el Al Qadisiyah".

"Arriyadiyah" destacó que Nacho se someterá a una última prueba, este viernes, para decidir su disponibilidad de cara a participar ante el Al Hilal, en medio de pronósticos sobre su ausencia.


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