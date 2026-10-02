Era una cita que Deniz Undav seguramente no tenía marcada en su calendario. Jueves 1 de octubre, 17.30 horas, amistoso del VfB Stuttgart contra el Greuther Fürth. En realidad, el favorito de la afición quería estar justo entonces preparándose con el equipo de la DFB para el partido internacional contra Serbia. Pero el seleccionador Jürgen Klopp, de forma sorprendente, no dejó sitio para el favorito de la afición en sus dos convocatorias, compuestas por un total de 44 jugadores, porque "todavía no ha terminado de entrar bien en la temporada".

Undav ya había firmado al menos cuatro asistencias con el Stuttgart. Sin embargo, lo cierto es que esperaba un gol propio desde su tardío tanto de la victoria contra Costa de Marfil en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial (ha pasado mucho tiempo). Sumando todas sus apariciones en todas las competiciones y amistosos, Undav estuvo diez partidos sin marcar. El alivio llegó ahora en el amistoso contra el Fürth, cuando logró un doblete en la victoria por 5-0.

Fue un pequeño aviso en dirección a Klopp, que mientras tanto sigue esperando el primer gol de un delantero en su etapa. Los tres tantos logrados hasta ahora con el nuevo seleccionador los marcaron todos centrocampistas. Felix Nmecha vio puerta en el 1-1 contra Países Bajos, mientras que Tom Bischof y Florian Wirtz firmaron la liberadora victoria por 2-0 contra Serbia.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt y Woltemade, sin goles con Klopp

En el debut de Klopp contra Países Bajos, el candidato más evidente empezó en el centro del ataque: Kai Havertz. Sin embargo, el jugador de 27 años del campeón inglés Arsenal tuvo que retirarse ya a la media hora por una distensión muscular y después incluso tuvo que abandonar la concentración de la selección. En lugar de Havertz entró el debutante Younes Ebnoutalib (23), del Eintracht Frankfurt, que no terminó de convencer ni en el tiempo restante contra Países Bajos ni en su siguiente titularidad contra Grecia (0-1).

Tras el cambio en la convocatoria, Nick Woltemade tuvo la oportunidad de salir de inicio contra Serbia. El jugador de 25 años viene de meses irregulares. Al enorme bombo, incluido un traspaso de 75 millones de euros al Newcastle United el verano pasado, le siguió una temporada decepcionante con el Mundial como punto más bajo, antes de marcharse cedido a la Juventus de Turín. Contra Serbia, Woltemade participó bien en el juego y transmitió presencia en el área, pero le faltó la precisión necesaria en sus remates. En el minuto 59 falló una ocasión clarísima al mandar fuera el balón desde corta distancia y completamente solo.

Jonathan Burkardt, el cuarto delantero de Klopp, entró como suplente tanto contra Grecia como ante Serbia. En sus 38 minutos totales sobre el campo, solo registró un disparo inofensivo. Es posible que el jugador de 26 años del Eintracht Frankfurt tenga su oportunidad como titular en el partido de vuelta en Grecia este domingo en Salónica.

Hasta ahora, ningún delantero ha presentado una verdadera candidatura para seguir teniendo minutos. En consecuencia, Klopp seguirá de cerca la curva de forma de Undav, pero sobre todo observará con agrado lo que ocurre en su "convocatoria 3". Porque ahora mismo hay dos delanteros que están destacando en la sub-21 alemana.

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Paris Brunner y Nicolo Tresoldi causan sensación en la sub-21

Paris Brunner (20), tras su gran inicio de temporada con el AS Monaco, marcó directamente un doblete en su debut con la sub-21 el pasado sábado contra Letonia. Nicolo Tresoldi (22), del Club Brujas, también anotó un gol, y en el 4-1 contra Malta del miércoles añadió un triplete. Con un total de 16 tantos, Tresoldi ocupa ahora la tercera plaza en la clasificación histórica de goleadores de la selección sub-21, por detrás de Heiko Herrlich (17 goles) y Pierre Littbarski (18). Tras el salto de Bischof a la selección absoluta de Klopp, Tresoldi incluso llevó al equipo al campo como capitán.

Sin embargo, a diferencia de Brunner y Bischof, Tresoldi no es actualmente uno de los candidatos a ascender (todavía). Y no es por su rendimiento, sino por su cuestión de nacionalidad, todavía sin resolver. Además de Klopp, el seleccionador italiano Roberto Mancini también pretende intensamente al futbolista con triple nacionalidad; además, teóricamente también podría jugar con Argentina. La decisión no debería llegar hasta después de la Eurocopa sub-21 del próximo verano.

"Mi corazón está al 50:50. Ambos países significan muchísimo para mí", dijo Tresoldi recientemente. "Llevo con orgullo la camiseta de Alemania, estoy encantado de estar aquí. Todavía quiero jugar aquí la Eurocopa. Después veremos cómo sigue todo". Según explicó, ya ha mantenido "buenas conversaciones" con Klopp. "Le expliqué mi situación y él lo entendió. Es una persona estupenda. No fue una conversación entrenador-jugador, sino como una conversación entre padre e hijo. Me dijo que la puerta para mí siempre está abierta". Después de las desafortunadas actuaciones del cuarteto utilizado hasta ahora, ahora más abierta que nunca.