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El Real Madrid se prepara para un nuevo compromiso de LaLiga, en el que recibe este sábado al Alavés en el Santiago Bernabéu. José Mourinho busca prolongar su racha de victorias y afianzar la posición del equipo en lo más alto de la competición, aunque al mismo tiempo podría recurrir a algunos cambios tácticos para dar descanso a sus estrellas sin sacrificar la potencia ofensiva del equipo.

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El diario español «As» ha desvelado las claves del posible once inicial del Real Madrid ante el Alavés. Según el rotativo, el técnico portugués se plantea dar descanso a Bernardo Silva, devolver a Arda Güler al centro del campo y apostar por Diomande en la banda derecha, dentro de un planteamiento que le permite dar cabida a cuatro atacantes por detrás de Kylian Mbappé.

El duelo ante el Alavés supone la última parada de la serie de tres partidos que el Real Madrid disputa en el Santiago Bernabéu tras el parón internacional de noviembre.

El conjunto blanco ha recuperado la senda de la victoria con los triunfos ante el Celta de Vigo y el PSV Eindhoven, lo que ha dado a su afición más motivos para el optimismo sobre su capacidad de mantener la buena dinámica. Los hombres de Mourinho han encadenado 10 victorias consecutivas entre LaLiga y la Liga de Campeones desde su derrota ante el Atlético de Madrid a finales de septiembre.

Esta brillante trayectoria ha reforzado la posición del Real Madrid en lo más alto de la competición europea, al tiempo que mantiene la presión sobre el Barcelona en la carrera por LaLiga. Por ello, ganar al Alavés es una necesidad para conservar el impulso antes de afrontar un tramo más complicado.

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Tras este encuentro, al conjunto blanco le espera una serie de tres partidos lejos de su estadio: primero viajará a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad el miércoles, después se desplazará a Bilbao para enfrentarse al Athletic el domingo y, por último, volverá a la Liga de Campeones para recibir al Arsenal el miércoles.

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Diomande y Bellingham, en el plan de Mourinho

Según «As», Mourinho estudia un ajuste ofensivo que permita a Bernardo Silva descansar, con Diomande en la banda derecha, Jude Bellingham en la posición de mediapunta y Vinícius Júnior en la izquierda, por detrás del delantero centro Kylian Mbappé.

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La estrella francesa quiere seguir brillando y aumentar sus opciones en la lucha por el título de máximo goleador de LaLiga esta temporada, aprovechando el apoyo ofensivo que le brinda el trío que le rodea.

Por su parte, Arda Güler regresará a la medular junto a Aurélien Tchouaméni, después de haber desempeñado funciones más ofensivas en las últimas semanas. Este ajuste brinda a Mourinho la oportunidad de equilibrar el control del centro del campo con el mayor número posible de recursos ofensivos.

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Tchouaméni se quedó en el vestuario en el descanso del último partido europeo del equipo, cuando Mourinho dio entrada a Jude Bellingham, que acaparó los focos con una actuación destacada ante el PSV Eindhoven.

Valverde seguirá en el lateral derecho

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En la línea defensiva, se espera que Federico Valverde continúe en el lateral derecho, pese a que Dumfries espera su oportunidad desde el banquillo, mientras se prolonga la ausencia por lesión de Trent Alexander-Arnold.

En el centro de la defensa, Mourinho se inclina por la pareja formada por Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, mientras que Marc Cucurella ocupará el lateral izquierdo.

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No se esperan sorpresas bajo palos, ya que el belga Thibaut Courtois sigue siendo la primera opción indiscutible gracias a su condición de titular en el equipo.

Alineación probable del Real Madrid ante el Alavés

Con todo ello, el Real Madrid podría afrontar el duelo ante el Alavés con el siguiente once: «Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Diomande, Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé».