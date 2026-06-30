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Cuarta vez que se queda fuera... El fracaso persigue a Alemania en el Mundial

Alemania vs Paraguay
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EE. UU.

Por tercera vez consecutiva, Alemania queda eliminada en las primeras rondas.

Alemania cayó eliminada en el Mundial 2026 tras perder ante Paraguay, sumando su tercera eliminación consecutiva.

La selección de Paraguay sorprendió y eliminó a Alemania en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, tras ganar 4-3 en los penaltis después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el partido disputado en la madrugada del martes en el estadio de Boston, Estados Unidos.

Con este resultado, Paraguay avanza a octavos y aguardará al ganador de Francia y Suecia, que jugarán el miércoles.

La Mannschaft, eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, tampoco alcanzó esta vez los octavos.

La «Maquinaria Alemana» se despidió de los Mundiales de 2018 y 2022 en la fase de grupos, mientras que esta vez quedó eliminada en la fase de los 32, en un torneo que, por primera vez, reúne a 48 selecciones.

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Según la red de estadísticas «Squadra», Alemania solo ha quedado fuera de los cuartos de final en cuatro Mundiales: 1938, 2018, 2022 y 2026.

Alemania, segunda selección con más títulos (cuatro: 1954, 1974, 1990 y 2014), sigue sin alcanzar los cuartos.





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