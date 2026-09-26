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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traducido por

Cuarta toma: la maldición de la Copa del Golfo 27 golpea a dos nuevas estrellas saudíes

Oman vs Arabia Saudí
Oman
Arabia Saudí
Gulf Cup
H. Kadesh
N. Al-Aqidi
M. Al Qahtani
Omán
Arabia Saudita

"La Verde" sufre

La maldición de las lesiones siguió persiguiendo a la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", después de golpear a dos nuevas estrellas.

La selección de Arabia Saudí se enfrentó a su homóloga de Omán, este sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

El partido presenció la lesión de dos jugadores de la selección de Arabia Saudí, el primero de ellos el centrocampista Alaa Al Hajji, que se retiró entre los dos tiempos del partido, para dar paso a Ziyad Al Johani en su lugar.

Y a mitad de la segunda parte, el defensa Hassan Kadesh también sufrió una lesión, tras una entrada dura en el centro del campo, por lo que el técnico griego Georgios Donis decidió sustituirlo, dando entrada a Jihad Zikri en su lugar.

De este modo, la maldición de las lesiones continúa en la selección de Arabia Saudí, después de haber golpeado al portero Nawaf Al Aqidi en el partido anterior contra Kuwait, del que se retiró lesionado, antes de ser descartado del resto de los partidos del torneo del Golfo.

Además, Arabia Saudí afrontó el partido ante Omán sin su jugador Mohammed Al Qahtani, después de ausentarse de los entrenamientos colectivos en los dos últimos días, debido a que sentía dolores en el abdomen.

Estas lesiones complican la situación de la selección de Arabia Saudí, antes de su tercer partido en la fase de grupos, en el que se enfrentará a su homóloga de Irak, el próximo martes, en el estadio Al Inma de Yeda.

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