¿Cuántos kilómetros deberá recorrer Junior en la Copa Libertadores 2019?

El Tiburón tendrá que hacer largos viajes a Brasil, Perú y Argentina para afrontar la fase de grupos.

Junior de Barranquilla está listo para iniciar su participación en la Copa Libertadores 2019. El reinante campeón de Colombia espera hacer su mejor participación en la historia del certamen continental, pero no la tendrá nada fácil, pues en la fase de grupos lo esperan rivales importantes qu

En Goal te mostramos cuántos kilómetros tendrá que recorrer desde Barranquilla el equipo barranquillero en el Grupo F, donde enfrentará a Palmeiras, de Brasil, Melgar, de Perú, y San Lorenzo, de Argentina.

GRUPO F

Partido 1: vs Palmeiras (BRA) - Local.

Partido 2: vs San Lorenzo (ARG) - Visitante en el Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires. Para enfrentarlo deberá viajar 5.355 km (ida y vuelta 10.710 km).

Partido 3: vs Melgar (PER) - Visitante en el Estadio Monumental de la Universidad de San Agustín. Deberá viajar 2.800 km (5.600 ida y vuelta)

Partido 4: vs Palmeiras (BRA) - Visitante en el Allianz Parque de Sao Paulo. Para enfrentarlo deberá viajar 4.910 km (ida y vuelta 9.820 km).

Partido 5: vs San Lorenzo - Local

Partido 6: vs Melgar - Local

Sumando tanto los viajes de ida como los de vuelta, el plantel barranquillero recorrerá unos 26.130 kilómetros en total durante su participación en la fase de grupos de la Libertadores 2019.