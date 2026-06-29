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Karim Malim

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¿Cuánto recibirá el Chelsea por el nombramiento de Maresca como entrenador del Manchester City?

E. Maresca
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Una cuantiosa indemnización llega a las arcas de los Blues

El Chelsea cerró la salida de su exentrenador, Enzo Maresca, tras recibir una compensación económica del Manchester City. Antes, emitió un comunicado muy crítico con el técnico italiano.

El Manchester City lo presentó este lunes como nuevo entrenador del primer equipo, con un contrato de tres temporadas hasta 2029.

El City destacó que Maresca regresa por tercera vez al club y confía en su capacidad para mantener la racha de éxitos.

Poco después, el Chelsea publicó un comunicado crítico con Maresca, mostrando su malestar por las circunstancias de su salida.

El club confirmó que había alcanzado un acuerdo económico con el Manchester City y otro independiente con el técnico, sin detallar las cantidades.

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Según la BBC, el Chelsea recibió 17 millones de libras del City por la rescisión.

El City confía en que su regreso inicie una nueva etapa de triunfos, manteniendo la lucha por títulos y la identidad ofensiva que ha caracterizado al equipo.

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