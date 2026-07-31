Diversos informes de prensa han revelado la cantidad económica que el club inglés Newcastle United pagará a su homólogo saudí Al-Ahli para hacerse con los servicios de su entrenador alemán Matthias Jaissle.

Informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión como técnico del Al-Ahli ayer jueves, con el fin de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior entrenador Eddie Howe.

El fiable periodista italiano Fabrizio Romano señaló que el Newcastle pagará cerca de 11 millones de euros al Al-Ahli en concepto de compensación, tras hacerse con los servicios de Jaissle.

Romano explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que Jaissle llegará el sábado para anunciar su nombramiento como director técnico del Newcastle, y que firmará un contrato de 4 años que finalizará en 2030.

Jaissle estuvo cerca de firmar un contrato por el mismo periodo con el Al-Ahli, pero deseaba incluir una cláusula que le permitiera cobrar el importe íntegro de su contrato en caso de ser destituido como entrenador del equipo, algo que el club saudí rechazó.

Cabe recordar que Jaissle pasó 3 temporadas en el Al-Ahli, desde su nombramiento en sustitución del sudafricano Pitso Mosimane en 2023, periodo en el que logró conducir al equipo a la conquista del título de la Liga de Campeones de Asia de Élite en dos ocasiones, y de la Supercopa de Arabia Saudí tras 9 años de ausencia.