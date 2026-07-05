¿Cuánto ha ganado Marruecos tras clasificarse para los cuartos de final del Mundial 2026?

La selección marroquí sigue haciendo historia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Además de avanzar hacia el título, acumula importantes ingresos económicos.

Tras vencer 3-0 a Canadá en octavos, los marroquíes avanzaron a cuartos y ampliaron sus ganancias.

Los «Leones del Atlas» buscan repetir el hito de 2022, cuando se convirtieron en la primera selección árabe y africana en llegar a semifinales. Ahora busca superar a Francia en cuartos para alcanzar otra semifinal.

Según el reglamento de premios de la FIFA, Marruecos ya se ha asegurado una prima de 19 millones de dólares por llegar a cuartos.

Además, la FIFA otorgó a cada una de las 48 selecciones participantes 1,5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación.

Así, sus ingresos alcanzan ya 20,5 millones de dólares, cifra que podría crecer si avanza en el torneo.

Según el reglamento de premios de la Copa del Mundo 2026, el campeón recibirá 50 millones de dólares, el subcampeón 33 millones, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones.

Del quinto al octavo lugar obtendrán 19 millones, y del noveno al decimosexto, 15 millones.

Del 17.º al 32.º lugar se llevarán 11 millones, y del 33.º al 48.º, 9 millones.