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La noticia tan esperada por Carlos Augusto por fin ha llegado. El lateral brasileño del Inter, que llevaba tiempo negociando la ampliación y mejora de su contrato, ha alcanzado un acuerdo, ha acudido a la sede del club y ya ha firmado los nuevos acuerdos, que acaban de hacerse oficiales.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2028, el club y el exjugador del Monza llevaban tiempo negociando para afianzar su vínculo. Carlos Augusto es uno de los jugadores más polivalentes e importantes de la plantilla. El brasileño, que también se beneficia de las ventajas del decreto, llevaba tiempo pidiendo una subida salarial que hoy se ha hecho realidad.

EL COMUNICADO: FC Internazionale Milano comunica que ha alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato del jugador Carlos Augusto Zopolato Neves: el defensa brasileño, nacido en 1999, seguirá en el Inter hasta el 30 de junio de 2031.

CUÁNTO GANA CON EL NUEVO CONTRATO: Hasta ahora, como se ha señalado, Carlos Augusto ganaba 2,2 millones de euros por temporada con un contrato que vencía el próximo 30 de junio de 2028. Con el nuevo acuerdo, el lateral llegará a ganar 4 millones de euros con las primas. Su salario fijo aumentará hasta unos 3,2/3,5 millones de euros netos, que supondrán poco más de 4,5 millones de euros brutos gracias a las ventajas del Decreto Crescita.

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LA TEMPORADA DE CARLOS AUGUSTO: Tras la irrupción de Federico Dimarco el año pasado, que prácticamente eclipsó la importancia del internacional brasileño, Carlos Augusto ha comenzado la temporada 2026/2027 como el jugador de mayor impacto de toda la plantilla. Suma 14 partidos entre la liga y la Champions League, con 4 goles y 3 asistencias, pero destaca sobre todo por su habitual polivalencia, que le ha permitido jugar tanto de carrilero puro como de central en un costado de la defensa, en lugar de Bastoni o junto a él.

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LAS OTRAS RENOVACIONES: La del exjugador del Monza debería ser solo el primero de los acuerdos que el Inter podría cerrar en estas semanas. Hace tiempo que se habla de un nuevo contrato para Hakan Calhanoglu. Todavía hay cierta distancia entre la oferta y sus pretensiones, pero la última reunión ha acercado considerablemente a las partes. En el caso de Federico Dimarco, se ha activado la cláusula de renovación automática, con la promesa de volver a sentarse pronto a negociar para ampliar aún más su contrato. Más lejano está el acuerdo para renovar a Markus Thuram: hay una enorme distancia entre su petición de un aumento y la propuesta a la baja del club.