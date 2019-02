¿Cuánto cuestan y dónde venden boletos para América vs Chivas del Clausura 2019?

Los Emplumados recibirán a los Rojiblancos en una edición más del clásico del futbol mexicano.

América y Chivas se enfrentarán en el clásico nacional en la cancha del Estadio Azteca este sábado 16 de marzo en punto de las 19:00 horas, Tiempo del Centro de México, en partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2019.

A continuación en Goal te presentamos precios y puntos de venta para las localidades del cotejo.

¿DÓNDE PUEDO COMPRARLOS?

Puedes adquirir tus boletos en las taquillas del Estadio Azteca, con un horario de 11:00 am a 18:00 horas, y a través de los centros Ticketmaster. A falta de confirmación, la preventa americanista comenzaría el miércoles 13 de marzo las 11:00 horas y culminaría el jueves 27 del mismo mes a las 23:45 horas. Por su parte, la venta general arrancaría hasta el viernes 28 de septiembre, a las 11:00 am.

¿CUÁNTO CUESTAN?

Aún no salen; sin embargo, de antemano ya se sabe que siempre son los boletos más caros de toda la temporada. Hay que recordar que la campaña anterior, en preventa, los más baratos empezaban en los 280 pesos y los más caros en 850.