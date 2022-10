Cuánto dinero pierde el Atlético de Madrid si no se clasifica para la Europa League 22-23

En caso de que el Atlético de Madrid no entrase en Europa League, aparecerían serios apuros económicos

El Atlético de Madrid se juega su prestigio y su futuro económico en Oporto. En el caso de no clasificarse para la Europa League, quedaría último de grupo. Eso supondría un agüjero económico importantísimo en las cuentas del club, que no son precisamente las más saneadas. ¿Qué necesita el Atlético para estar en EL? Le sirven dos combinaciones. O bien ganar su partido ante el Oporto, o bien lograr el mismo resultado que consiga el Bayer Leverkusen, que es último de grupo y juega ante el Brujas. Si el Atleti empata o pierde y los alemanes empatan o pierden, también se clasificaría.

Cuánto dinero pierde el Atleti si no se clasifica para la Europa League

En el caso de que los colchoneros no pasen en Do Dragao, el club recibiría la peor noticia económica posible. Por ahora, el Atlético solo ha sido capaz de recaudar 4.6 millones de euros (una victoria y dos empates) en la fase de grupos, una cifra pírrica para lo estipulado. En caso de no ganar en Portugal, además de los 9.6 millones en pérdidas, que el club ya tenía presupuestados por entrar en octavos de final, cabría añadirle la pérdida de otros 2.8 millones con los que se premia una victoria en Oporto.

Es decir, un boquete de 12.4 "kilos" en las cuentas rojiblancas, a los que habría que sumar el taquillaje previsto, tanto en Champions como en Europa League. Quedar fuera de UCL y luego de Europa League sería un auténtico desastre para el club. En lo deportivo y en lo económico. Si finalmente esa tesitura de produce, el club tendrá que tomar medidas drásticas para paliar las pérdidas. Desde estudiar rebajas y diferimientos de salarios de jugadores de la primera plantilla, hasta plantearse futuras ventas de jugadores de peso en enero y/o junio.

Si el Atleti se clasifica para la Europa League, el "roto" será menor

En caso de ganar en Oporto y clasificarse para disputar la Europa League, el Atlético podría paliar su fracaso económico en la Champions. E incluso podría llegar a balancear las cuentas del presupuesto, siempre y cuando ganase finalmente esa competición. En el caso de meterse en la Europa League y quedar finalmente campeón, algo que ya hizo el Atleti ante el Marsella en Lyon, se embolsaría unos 14 millones de euros.

Un premio de "consolación" que vendría ser incluso menos dinero del que el Atlético hubiera ingresador de haberse clasificado para cuartos de final de Liga de Campeones.

Europa League 22-23: el reparto del dinero y los premios económicos

Así es el reparto de los premios económicos establecido por la UEFA para los clubes que disputen la Europa League en la presente temporada:

Dieciseisavos de final: 500.000 €.

Octavos de final: 1,2 millones.

Cuartos de final: 1,8 millones.

Clasificación para las semifinales: 2,8 millones.

Clasificación para la final: 4,6 millones.

Campeón Europa League: 4 millones.

Premio por coeficiente / Market Pool. Los equipos también reciben una cantidad de acuerdo a su coeficiente UEFA de las últimas 10 temporadas. Siendo de 132.000 para el club de mejor coeficiente y de 4,224 para el de mayor. Además, en la Europa League, la cifra de reparto por concepto de Market-Pool será de casi 140 "kilos".