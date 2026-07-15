¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial? Guía sobre los precios de reventa y mucho más: España contra Inglaterra o Argentina

La final del Mundial 2026 se jugará el 19 dejulio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. España ya está en la final y espera al ganador de Inglaterra o Argentina.

Según los últimos datos de seguimiento del mercado de reventa de SeatPick, los precios de las entradas han alcanzado su nivel más bajo desde que comenzaron las ventas. Este descenso se debe en gran medida a un enfriamiento de la demanda local tras la eliminación de los coanfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, junto con un lote adicional de entradas de venta directa puesto a la venta por la FIFA que ha incrementado la oferta general.

GOAL te resume todo lo que necesitas saber sobre las entradas para la final del Mundial 2026, incluido su precio.

¿Cuándo se celebra la final del Mundial 2026?

World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026?

Las entradas para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium son las más caras del torneo.

Esto contrasta con la final de 2022 en Catar, donde la entrada más cara costaba unos 1.600 dólares.

Sin embargo, la diferencia entre el precio oficial y lo que se paga en el mercado secundario es enorme.

Según SeatPick, el precio medio en reventa ya supera las 10 904 libras, y las entradas premium alcanzan los 200 367 dólares.

Precios oficiales de la final de la Copa del Mundo de la FIFA

Los precios nominales oficiales estándar de la FIFA oscilaban entre 2.030 y 6.730 dólares, según la categoría de asiento.

No obstante, al aplicar un modelo de precios dinámicos a su inventario primario, la FIFA elevó el precio nominal de las secciones premium de la Categoría 1 delantera hasta 32 970 dólares.

El sistema oficial de precios nominales se divide en cuatro secciones principales:

Categoría 1 (nivel inferior, laterales preferentes): 6.730 dólares de valor nominal base, con entradas de primera fila que llegaron a 32.970 dólares.

Categoría 2 (inferior y superior, esquinas y bordes): 4.210 dólares .

Categoría 3 (nivel superior, detrás de las porterías): 2.790 dólares .

Categoría 4 (nivel superior, más alejada del terreno de juego): la opción más económica, con un precio de 2.030 dólares.

Mercado secundario y reventa

Como la FIFA no limitó los precios de reventa en su plataforma oficial, estos se han desvinculado del valor nominal.

La entrada más barata en reventa, para las filas más altas de la grada superior, parte de 8.000 a 9.775 dólares .

De media , en todas las zonas, el precio ronda los 11 272 dólares.

Asientos premium en la grada inferior: un asiento verificado de categoría 1 cerca del campo cuesta entre 15 000 y 38 000 dólares o más.

¿Cómo comprar entradas para la final del Mundial 2026?

Los principales sorteos oficiales ya terminaron (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios).

Debido a una demanda sin precedentes, la disponibilidad en el mercado primario es ahora extremadamente limitada.

Esta es la situación actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta y por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para los partidos eliminatorios de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford (Nueva Jersey), a 5 millas al oeste de Nueva York, abrió en 2010 y es la casa de los Giants y los Jets de la NFL.

Además, ha organizado numerosos partidos de fútbol, incluidos la Copa Oro de la CONCACAF 2011 y 2015 y la Copa América 2024.

Se preparó para la final del Mundial de la FIFA 2026 al albergar la final del Mundial de Clubes 2025, donde el Chelsea enfrentó al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.

¿Cuáles han sido los resultados recientes de la final del Mundial?