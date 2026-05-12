¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial? Guía sobre las categorías de asientos y los precios para 2026

La final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si eres aficionado al fútbol, puedes estar allí: ya puedes comprar tus entradas.



¿Quién olvida la final de 2022? Los 88 966 espectadores de Lusail no lo harán; vieron a Argentina ganar el título tras cuatro goles en el partido, dos en la prórroga y una emocionante tanda de penaltis. Cuatro goles en el tiempo reglamentario, otros dos en la prórroga y una sensacional tanda de penaltis.



Ojalá este año la final sea igual de emocionante. La demanda será altísima, pero no pierdas la esperanza. Deja que GOAL te guíe a través de toda la información sobre las entradas para la final del Mundial de 2026, incluyendo cuánto cuestan y mucho más.





¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

World Cup - Final Stage MetLife Stadium

¿Cómo comprar entradas para la final del Mundial 2026?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad inicial es muy limitada.

Así está ahora la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.





¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial de 2026?

En el portal oficial de la FIFA, las entradas de valor nominal para la final en el MetLife Stadium van de 5785 a 10 990 dólares. Esto supera con creces los 1600 dólares que costaba la mais cara en la final de 2022 en Catar.



Las categorías de precio para la final de 2026 son:

· Categoría 1: 10 990 dólares (primera fila junto a la línea de banda, con las mejores vistas, principalmente en la grada inferior)

· Categoría 2: 7.380 dólares (esquinas y asientos centrales en grada superior).

· Categoría 3: 5.785 $ (gradas superiores detrás de las porterías o en las esquinas)

· Categoría «Supporter»: 60 $ (exclusiva para aficionados fieles a través de sus federaciones nacionales).

Se esperan nuevos lotes de entradas hasta el inicio del partido. Consulta el portal de la FIFA y sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.



Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford, Nueva Jersey —a 8 km al oeste de Nueva York—, abrió en 2010 y reemplazó al Giants Stadium. Es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El recinto tiene amplia experiencia en fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF en 2011 y 2015, y la Copa América en 2024.

Para preparar la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes 2025, donde el Chelsea enfrentó al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.



¿Cuáles son los resultados recientes de la final de la Copa del Mundo?

Año Ganador Subcampeón Puntuación Sede 2022 Argentina Francia 4-2 (tras los penaltis) Estadio Lusail (Qatar) 2018 Francia Croacia 4-2 Estadio Luzhniki (Rusia) 2014 Alemania Argentina 1-0 (prórroga) Estadio Maracaná (Brasil) 2010 España Países Bajos 1-0 Soccer City (Sudáfrica) 2006 Italia Francia 5-3 (en la tanda de penaltis) Olympiastadion (Alemania) 2002 Brasil Alemania 2-0 Estadio Internacional (Japón) 1998 Francia Brasil 3-0 Estadio de Francia (Francia) 1994 Brasil Italia 3-2 (en la tanda de penaltis) Rose Bowl (Estados Unidos) 1990 Alemania Occidental Argentina 1-0 Estadio Olímpico (Italia) 1986 Argentina Alemania Occidental 3-2 Estadio Azteca (México)







