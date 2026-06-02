¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial? Todo lo que necesitas saber, desde la fase de grupos hasta la final

¿Quieres ver en directo el Mundial este verano? El partido inaugural será el 11 de junio, así que aún estás a tiempo de conseguir entradas para los estadios de Norteamérica.
Aunque ya pasaron varias etapas de venta, aún hay opciones para todos los partidos de la fase de grupos y la fase eliminatoria.
Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas para la Copa del Mundo 2026, desde la fase de grupos hasta la eliminatoria, incluyendo cómo comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?
La FIFA usa un sistema de precios variables.
En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), aunque la final llega a 6730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
11-27 de junio
Fase de grupos (países anfitriones)
400 $ - 2735 $
1.199–5.500 $+ (1.950 $)
11-27 de junio
Fase de grupos (Grandes equipos neutrales)
120–1 200 USD
750–3.800 $ (1.650 $)
11-27 de junio
Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral)
120 $ – 1200
202–2.500 $ (1.092 $)
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (sedes de gran demanda)
225–540 $
550–3.200 $ (1.250 $)
28 de junio - 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400–2.800 € (1.134 €)
4–7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
9–11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa Mundial de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490–7 875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 $ - 800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2 030 $
¿Cómo comprar entradas para el Mundial?
Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.
Este es el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.
Lista de partidos del Mundial 2026: inauguración, semifinales, final y más.
Etapa
Fechas
Sedes/Ubicaciones
Equipos
Entradas
Grupo A
11-24 de junio
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Grupo B
12 – 24 de junio
Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Ángeles
Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
Grupo C
13-24 de junio
Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Miami
Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D
12 – 25 de junio
Los Ángeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Grupo E
14-25 de junio
Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City
Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F
14-25 de junio
Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Grupo G
15-26 de junio
Seattle, Los Ángeles, Vancouver
Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H
15-26 de junio
Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay
Grupo I
16-26 de junio
Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto
Francia, Senegal, Irak, Noruega
Grupo J
16-27 de junio
Kansas City, San Francisco, Dallas
Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K
17 – 27 de junio
Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami
Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.
Grupo L
17-27 de junio
Dallas, Toronto, Boston, Filadelfia
Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Octavos de final
28 de junio – 3 de julio
Todas las sedes (excepto GDL y MTY)
Por confirmar
Octavos de final
4–7 de julio
Vancouver, Seattle, Ciudad de México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, Nueva Jersey
Por confirmar
Cuartos de final
9-11 de julio
Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City
Por confirmar
Semifinales
14-15 de julio
Dallas, Atlanta
Por confirmar
3.º puesto
18 de julio
Miami
Por confirmar
Final
19 de julio
Nueva Jersey
Por confirmar
¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se disputarán 104 partidos durante 39 días en toda Norteamérica.
Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.
¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Estas son las ciudades sede:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.