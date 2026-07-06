Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-WC-2026-STADIUM-TORONTOAFP
Book World Cup 2026 Tickets

Traducido por

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial? Guía de precios 2026, reventa, final y más

SHOPPING
Tickets
World Cup

Cómo conseguir entradas de última hora para el Mundial y cuánto puedes esperar pagar

¿Quieres ver algún partido del Mundial este verano? El torneo empieza el 11 de junio, así que aún puedes conseguir entradas para los estadios de Norteamérica.

Aunque ya pasaron varias ventanas de venta, aún hay entradas para todos los partidos de la fase de grupos y la fase eliminatoria.

Deja que GOAL te guíe con toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, tanto para la fase de grupos como para la fase eliminatoria, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a los 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Categorías oficiales de precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y precios de reventa

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficiales

Rango estimado en el mercado secundario

11-27 de junio

Fase de grupos (países anfitriones)

400–2.735 $

1.199–5.500 $+ (1.950 $)

11–27 de junio

Fase de grupos (grandes equipos neutrales)

120–1.200

750–3.800 $ (1.650 $)

Del 11 al 27 de junio

Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral)

120–1.200 $

202–2.500 $ (1.092 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes de gran afluencia)

225–540 $

550 – 3.200 dólares (1.250 dólares)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225 $ – 540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:

Categoría

Fase de grupos

Octavos y cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 dólares

400 - 800 dólares

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200–500 $

600 - 2.790 dólares

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 – 2.030

Lista de los partidos restantes de la Copa del Mundo de 2026 y entradas

Fase

Fechas

Sedes

Selecciones

Entradas

Octavos de final

6 de julio

Arlington, Texas, EE. UU.

Portugal contra España

Comprar entradas


6 de julio

Seattle, Washington, EE. UU.

Estados Unidos vs. Bélgica

Comprar entradas


7 de julio

Atlanta, EE. UU.

Argentina vs. Egipto

Comprar entradas


7 de julio

Vancouver, Canadá

Suiza vs. Colombia

Comprar entradas

Cuartos de final

9 de julio

Foxborough, EE. UU.

Francia vs. Marruecos

Comprar entradas


10 de julio

California, EE. UU.

Portugal/España vs. EE. UU./Bélgica

Comprar entradas


11 de julio

Miami, EE. UU.

Noruega vs. Inglaterra

Comprar entradas


11 de julio

Kansas City, EE. UU.

Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia/Ghana

Comprar entradas

Semifinales

14 y 15 de julio

Dallas, EE. UU.

Francia / Marruecos vs. Portugal / España / EE. UU. / Bélgica

Comprar entradas



Atlanta, EE. UU.

Noruega / Inglaterra vs. Argentina / Egipto / Suiza / Colombia / Ghana


3.º puesto

18 de julio

Miami, EE. UU.

Francia / Marruecos / Portugal / España / EE. UU. / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / Egipto / Suiza / Colombia / Ghana

Comprar entradas

Final

19 de julio

Nueva Jersey

Francia / Marruecos / Portugal / España / EE. UU. / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / Egipto / Suiza / Colombia / Ghana

Comprar entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), y la demanda ha sido muy alta, por lo que apenas quedan entradas.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada, transacciones en tiempo real. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 39 días.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo será organizado por tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google