¿Cuánto cuesta el fichaje de Robert Lewandowski y qué valor de mercado tiene la estrella del Bayern Munich?

El delantero polaco es la gran figura del conjunto alemán.

Robert Lewandowski es, sin dudas, la estrella con más brillo dentro de un Bayern Munich plagado de figuras. En la actual edición de la , el delantero polaco es el máximo goleador del certamen y les ha marcado a cada uno de los rivales que enfrentó. Este domingo, ante el , intentará rematar la faena ganando el torneo continental por primera vez en su carrera.

Nacido en Warszawa el 21 de agosto de 1988, el atacante de 32 años deja en claro en cada partido que juega que, más allá de su brillante actualidad, es el futbolista más peligroso de su equipo. Y por eso los gigantes europeos siempre han puesto sus ojos en él, aunque no han logrado sacarlo del campeón de la . El , por ejemplo, ha sido uno de los clubes que con más fuerza ha sonado para contratarle, pero los blancos nunca afrontaron el gasto.

Según el portal especializado Transfermarkt, Lewandowski tiene un valor de transferencia que asciende a los 56 millones de euros , 14 millones menos de los que el mismo portal lo tasaba en diciembre de 2019. Esto es debido a la pandemia del coronavirus Covid-19 que ha hecho que los valores de mercado se desplomaran.

Eso sí, se espera que en su próxima evaluación el precio suba, teniendo en cuenta que el jugador fue clave para llegar a la final de la Champions League contra el PSG. No subirá mucho más simplemente porque ya tiene 32 años: no le quedan muchas temporadas al máximo nivel y su valor de reventa ya no será muy alto en poco tiempo.

Lewandowski tiene hoy la opción de levantar por primera vez, a sus 32 años, el trofeo de la Champions League. La vez que lo tuvo más cerca fue en la temporada 2012-13 en la que, precisamente, su actual club el Bayern de Múnich se lo impidió al imponerse en la final a 'su' Dortmund.