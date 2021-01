¿Cuándo vuelven a jugar Jorge Valdivia y Matías Fernández por Colo Colo?

El 14 es baja confirmada contra el Ruletero, mientras que el Mago se someterá a la rotación.

La derrota feísima ante Santiago Wanderers desequilibró las aspiraciones de salvación de , por lo que el triunfo ante Everton es una obligación en el Monumental. Pero ni Jorge Valdivia (78 minutos disputados) ni Matías Fernández -fuera desde Antofagasta- (609) podrán jugar como titulares en esta final donde el triunfo es necesario.

"Matías Fernández está entrenando diferenciado, yo creo que para el próximo fin de semana -Superclásico- él va a estar a disposición para jugar", tiró Gustavo Quinteros sobre el 14. "Con Jorge vamos a tratar de hacer una rotación para que pueda sentirse bien y aportar lo mejor de él para el equipo. El Mago no pudo demostrar lo mejor que tiene porque el equipo no jugó bien, hicimos un partido que no fue bueno y fuimos superados. A veces lo vamos a poner de entrada y a veces en el segundo tiempo", explicó del Mago, que dará paso a Williams Alarcón el domingo.

De Ignacio Jara, que llegó como refuerzo y no juega nada, dijo que "tiene una característica interesante. Hoy estamos priorizando características por banda en situaciones distintas, marcas y ayudar a los laterales. Ignacio tiene otras características más ofensivas. El está bien, entrena al 100%".

Al respecto de su rival de turno, el argentino-boliviano sentenció que " es un equipo que presiona mucho, corre mucho para recuperar, no te deja salir jugando. La idea de nosotros es jugar bien, volver a la intensidad y superar al rival el domingo para sumar de a tres". Y, por lo pronto, contra el Oro y Cielo no hay magia.