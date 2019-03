Cuándo son las semifinales de la Concachampions 2019

Los clubes de la Liga MX ya perfilan a sus adversarios en la siguiente instancia del torneo internacional.

La Concacaf Liga de Campeones 2019 se halla en su fase de eliminación directa. Los sobrevivientes de los cuartos sellaron su pasaporte a las semifinales y uno de estos será el que tome el trono dejado por .

En Goal te presentamos toda la información de los compromisos válidos por la ronda de los mejores cuatro:

CUÁNDO SON LAS SEMIFINALES

JUEGOS DE IDA:

03/03/19

Tigres vs Santos | Horario por confirmar

04/03/19

Monterrey vs Independiente o Kansas | Horario por confirmar