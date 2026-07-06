¿Cuándo será la próxima venta de entradas para el Mundial? Guía con las fechas de la fase de última hora de 2026 y la reventa oficial

¿Quieres ver a tu equipo favorito o a estrellas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Kylian Mbappé en el Mundial?

Aunque ya pasaron varias etapas de venta y las entradas se agotaron rápido, aún hay opciones para conseguir tus boletos.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026: cómo comprarlas, cuánto cuestan y más.

¿Cuándo será el próximo periodo de venta de entradas para el Mundial de 2026?

Los principales sorteos oficiales (preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Aún así, todavía puedes conseguir entradas por otras vías.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora , iniciada el 1 de abril, ofrece entradas por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

, iniciada el 1 de abril, ofrece entradas por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026?

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Las entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1.

abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. Estas son las estimaciones iniciales:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Consulta las ciudades y estadios confirmados: