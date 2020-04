eLiga MX: ¿Cuándo juega Tigres sus partidos de FIFA 20?

Los regiomontanos empataron en su debut contra San Luis y ahora chocarán contra el América.

Más allá de la discusión de si es el llamado "quinto grande" o no, resulta innegable que Tigres es uno los clubes que más afición está generando en todo . Al principio su zona de influencia era regional, pero ahora las invasiones comienzan a expandirse a otros estados lejanos a la par de sus constantes éxitos.

No es de llamar la atención entonces que no nada más sus simpatizantes deseen conocer los horarios y las fechas de los cotejos del elenco universitario; no solamente en la Liga, igualmente en la Copa MX y la naciente eLiga MX.

Tres torneos para seis meses en los que, como suele ser una costumbre, por la nómina y la cuantía del equipo, se les demandará cuando menos una copa al entrenador Ricardo Ferretti y sus pupilos.

A continuación, en Goal te decimos cuál es la agenda y el calendario de los Felinos en la eLiga:

CALENDARIO CLAUSURA 2020 DE TIGRES