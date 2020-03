¿Hasta cuándo hay futbol en México? Fechas previstas para Liga y Copa MX

La pandemia por coronavirus ha afectado a la Liga MX al grado que no hay fecha de reanudación.

La contingencia sanitaria por el COVID-19 (coronavirus) ha alterado los planes del futbol mexicano, por lo que tendrán que modificarse los calendarios del Clausura 2020.

Luego de haberse llevado a cabo encuentros de la Jornada 10 a puerta cerrada, a excepción del vs y el de Tijuana vs que fueron con aficionados, optaron por suspender todos los partidos así como la recomendación de no llevar a cabo entrenamientos presenciales de ninguno de los equipos.

En Goal te contamos cuándo se jugaría de nueva cuenta la , Ascenso, Copa, , torneos inferiores y las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

FECHAS PREVISTAS

En reunión de trabajo de los clubes, se dio a conocer que no se tiene una fecha estimada para la reanudación de las diferentes ligas, aunque trabajan en los diferentes escenarios para el reinicio de las competencias conforme a la situación de salud.

El organismo mexicano tendrá comunicación con autoridades locales, estatales y federales, además de seguir las indicaciones para que esto pueda tomar nuevo rumbo.