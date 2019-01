​¿Cuándo fue la última vez que el Real Madrid no jugó la Champions League?

El conjunto blanco es un habitual de la Liga de Campeones y el gran vencedor del torneo continental.

Hablar de la Champions League es a la vez hablar del Real Madrid. El conjunto blanco fue uno de los inspiradores del nacimiento de la Copa de Europa en 1955, además de ser el primer y vigente vencedor, y ser el club que más entorchados luce en su palmarés. Nada menos que 13 'orejonas'.

Pero no todas las temporadas del cuadro merengue en Europa terminaron de forma exitosa. Incluso en algunas temporadas ni siquiera disputaron ningún torneo continental. La última vez que ocurrió esto fue en la campaña 1996-97, cuando el Real Madrid había quedado sexto en LaLiga en la clasificación de la Liga 1995-96, fuera no solo de la Champions -a la que solo aspiraba el campeón liguero- sino de cualquiera de las plazas continentales –por entonces denominada como Copa de la UEFA- que marcaba el Tenerife con su quinta plaza.

Los billetes europeos del fútbol español para la temporada 1996-97 fueron para Atlético, que como campeón de Liga iba a la Champions. La desaparecida Recopa era para el Barcelona por su subcampeonato en Copa del Rey -precisamente ante el conjunto rojiblanco, quienes firmaron su célebre doblete con Antic en el banquillo-. Mientras que Valencia, Espanyol y Tenerife disputaban la Copa de la UEFA, germen de la actual Europa League. El Real Madrid, en cambio, encabezaba la lista de clubes que se quedaban sin visitar Europa. Un curso histórico por ser el último en el que los madridistas no disputaban ningún torneo continental.

El Real Madrid ha firmado recientemente una nueva marca histórica al conseguir tres títulos seguidos de Liga de Campeones. Pero de nada sirve este hito para la edición 2019-20 si el Real Madrid sigue ocupando el actual puesto de LaLiga, el cual no le daría el pasaporte a la máxima competición del Viejo Continente a no ser que lograran de nuevo los blancos levantar la ‘orejona’, un difícil objetivo que ya han conseguido anteriormente, o levantar el vuelo en el torneo doméstico. Cualquiera de las dos opciones sirve a los blancos para no revivir este descalabro.