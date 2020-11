¿Cuándo fue el último partido de Di María en la Selección argentina?

Fideo volvió a ser citado por Scaloni luego de un año y cuatro meses. La última vez que vistió la celeste y blanca fue en la Copa América.

"Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar. Seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?".

Las declaraciones sin filtro de Ángel Di María hace un mes y medio en el programa radial Closs Continental parecen haber hecho efecto. De cara a la doble jornada de Eliminatorias sudamericanas de noviembre, en la que enfrentará a y Perú, Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados, con la presencia de Fideo como gran novedad.

Pese a destacarse en el , donde fue uno de los mejores jugadores de la última , el zurdo no era citado a la Selección hacía un año y cuatro meses, desde la de 2019, y luego de reclamar en varias ocasiones de manera pública por no haber recibido el llamado. Las última veces que el rosarino vistió la albiceleste su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado y las puertas se le habían cerrado. Hasta ahora.

Pese a que el entrenador de la Selección tiene varios nombres que pueden desempeñarse en el mismo puesto que Di María, como Lucas Ocampos, Joaquín Correa, Nicolás González o el Papu Gómez, finalmente hubo marcha atrás por parte del DT y, cuando muchos especulaban con una nueva ausencia, el ex- volverá al combinado nacional.

Su último partido oficial fue el 2-1 sobre , por el tercer puesto de la Copa América, con goles de Sergio Agüero y Paulo Dybala (el día de las expulsiones de Lionel Messi y Gary Medel); en aquella jornada, Angelito había sido fue suplente e ingresó en el segundo tiempo por la Joya.