¿Cuándo es la final de la Champions League? Real Madrid y Liverpool siguen la emoción tras el Olympique Lyon vs Barcelona

Tras la final de la Champions League Femenina de la UEFA del fin de semana pasado entre el Barcelona y el Lyon en Turín, ahora le llega el turno a la masculina, en París.

El Liverpool se enfrentará al Real Madrid en una repetición de la final de 2018, empañada por la temprana lesión de Mohamed Salah pero iluminada por el maravilloso gol de Gareth Bale que supuso el tercer triunfo consecutivo para los merengues, y el 13º de su historia.

Los Reds tienen motivos para estar seguros de poder sacarse la espina de aquella derrota por 3-1 en Kiev, dado que han ganado todos y cada uno de sus partidos de camino a París.

Pero al Madrid jamás se le puede descartar. Después de todo, ha cuajado una milagrosa remontada tras otra en una de las trayectorias hacia la final más apasionantes vistas nunca en la Champions League.

Así las cosas, la emoción estará garantizada en este duelo entre dos tradicionales superpotencias del fútbol europeo.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2022?

La esperadísima revancha del Liverpool ante el Madrid tendrá lugar el sábado, 28 de mayo, a las 20:00h BST/15:00h ET.

El partido será retransmitido por BT Sport en el Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por CBS en inglés y por Univision en español.

¿Dónde se disputará la final de la Champions League 2022?

La final de la Champions League tendrá lugar en el Stade de France, situado en Saint-Denis, en la periferia norte de París.

El coliseo, con capacidad para 80.000 espectadores, ya ha albergado dos finales continentales: la victoria del Madrid por 3-0 frente al Valencia en un choque netamente español en 2000; y el triunfo por 2-1 del Barcelona ante el Arsenal en 2006.

Sin embargo, cabe destacar que la última vez que el Liverpool se enfrentó al Madrid en una final de la Copa de Europa en París, en 1981, los de Merseyside ganaron por 1-0 gracias al gol de Alan Kennedy en los compases finales del encuentro.

¿Cuál de los dos parte como favorito?

El Madrid es el equipo más laureado de la historia de la Champions League, dado que se ha ceñido la corona continental en 13 ocasiones.

Además, busca el que sería su quinto título en los últimos ocho años y aún tiene en sus filas a muchos de los jugadores que conquistaron tres seguidos entre 2016 y 2018, como Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Dani Carvajal y, por supuesto, Karim Benzema.

También es probable que Bale, Marcelo, Lucas Vázquez y Nacho estén en el banquillo.

En la final de 2018 contra el Liverpool, fue la introducción de Bale la que dio la vuelta al partido. El galés anotó una espectacular chilena apenas dos minutos después de haber saltado al campo, colocando al Madrid con un 2-1 en el marcador antes de sentenciar el choque con un disparo a larga distancia que Loris Karius despejó mal.

Getty/GOAL

Con todo, los Reds han mejorado exponencialmente desde aquella dolorosa noche y ahora son los favoritos de las casas de apuestas de cara a Paris.

El Liverpool pasó página rápidamente de aquella derrota de 2018. De hecho, volvió a la final 12 meses después y conquistó su sexta corona europea tras derrotar al Tottenham por 2-0.

Al año siguiente puso punto final a 30 años de sequía en liga ganando la Premier League con una abultadísima aventaja de 17 puntos sobre el segundo clasificado, el Manchester City.

Las lesiones de algunos de sus jugadores clave, como Virgil van Dijk, desbarataron su campaña 2020/2021, durante la cual quedó eliminado de la Champions League a manos del Real Madrid por 3-1 (resultado global).

No obstante, tras hacer un par de inteligentes fichajes, como Ibrahima Konate y Luis Díaz, ahora el Liverpool tiene un equipo que a decir del propio Jurgen Klopp, es el mejor que ha tenido nunca.

¿Por qué quiere Salah vengarse del Real Madrid?

Salah admitió antes del choque de vuelta del Madrid en semifinales, contra el City, que quería enfrentarse al conjunto español en Saint Denis. Y después del partido, cuando el Madrid ya era finalista, tuiteó: "Tenemos una cuenta que saldar".

La declaración del egipcio suscitó algunas críticas, que consideraban que podía servir de motivación añadida al Madrid. Pero su preferencia era comprensible.

Después de todo, Salah tuvo que abandonar la final de 2018 tras apenas media hora de juego debido a una lesión a raíz de una controvertida disputa con el excapitán del Real Madrid Sergio Ramos.

Getty/GOAL

Klopp estaba seguro de que el central había agarrado del brazo a Salah intencionadamente y lo había derribado, acusando a Ramos de actuar "como un luchador".

"Ramos dijo muchas cosas después que no me gustaron", afirmó a la prensa el entrenador de los Reds. "Como persona, no me gustaron sus reacciones. Dijo cosas como: 'Ya, ¿qué quieren? Es normal'. Y no, no es normal".

Ramos siempre ha mantenido que no hizo nada malo. En su día, publicó en las redes sociales: "El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera".

En cuanto al propio Salah, declaró: "Fue una noche muy dura, pero soy un luchador". Ahora tendrá otra oportunidad de medirse al Real Madrid en una final de la Champions League.

¿El Balón de Oro 2022 es cosa de Mane y Benzema?

Desde luego, Salah confiará en impulsar su candidatura para el Balón de Oro con una buena actuación en la final. Y sin duda es uno de los principales aspirantes, dado su destacado papel en la fantástica temporada del Liverpool.

Aun así, muchos creen que este año el trofeo irá a parar a manos de Sadio Mane o Benzema, en vista de su protagonismo con sus respectivos equipos de camino a la final de la Champions League.

No olvidemos que Benzema es el máximo anotador del certamen, con 15 goles en 11 partidos.

El francés ha estado imperial en la ronda eliminatoria, viendo puerta en cinco encuentros seguidos. Una racha brillante en la que materializó sendas tripletas contra el Paris Saint-Germain y el Chelsea.

Mane, por su parte, ha sido decisivo para el Liverpool, y marcó tanto en la ida como en la vuelta en el duelo de semifinales con el Villarreal.

También hay que recordar que la superestrella senegalesa propulsó a su selección hasta su primer título de la Copa Africana de Naciones este año al transformar el penal decisivo contra Egipto.

El volante volvió a repetir la gesta ante el mismo rival en las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA, por lo que muchos creen que si el Liverpool gana la Champions League, Mane se convertirá en el segundo jugador africano, tras George Weah, en ganar el Balón de Oro.

¿Qué pasó en la final de la Champions League femenina?

El Fútbol Club Barcelona entregó su corona de la Liga de Campeonas al Olympique de Lyon (1-3). Las blaugranas entraron muy nerviosas al partido, cometiendo demasiados errores con el esférico. A los cinco minutos, Henry se inventó un golazo desde lejos tras una recuperación de las francesas. Ada Hegerberg no tardó en ampliar la ventaja con un remate de cabeza en boca de gol que sin marcaje aprovechando un gran envío desde la izquierda.

El artículo sigue a continuación

No sabía el Barça por dónde le venían las balas, y al poco de la media hora Macario volvió a castigar la endeblez defensiva culé culminando una triangulación en el área contraria. Recortó distancias Alexia Putellas al borde del descanso cuando se puso a tocar el Barcelona, pero fue una tímida reacción. Es la octava corona para el Lyon, y esa veteranía les perimitió ganar con autoridad en Turín.