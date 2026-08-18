Cuando el mundo de Guardiola se tambaleó: divorcio, lágrimas y un "lobo" tras las puertas del Manchester City

Un nuevo documental revela detalles apasionantes de los últimos años de Pep Guardiola con el Manchester City, poniendo el foco sobre las crisis que atravesó el técnico español, tanto a nivel personal como dentro del club.

La serie documental, producida por Amazon Prime, recoge los detalles del difícil periodo que vivió Guardiola, marcado por los problemas en su vida personal, su cercanía a marcharse del Manchester City y la emotiva salida de la estrella belga Kevin De Bruyne.

Aunque Guardiola firmó un nuevo contrato con el Manchester City en noviembre de 2024, la serie revela hasta qué punto estuvo cerca de no prolongar su estancia en el estadio Etihad, en unas circunstancias que le llevaron a replantearse su futuro con el equipo.

En una de las escenas, Guardiola le cuenta al director Kevin Macdonald que, tras perder su equipo cuatro partidos consecutivos en 2024, le dijo a la dirección del club: «Quizás esto se ha acabado».

En otra escena, Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, revela que no estaba seguro de poder convencer al técnico español de seguir con su labor. Al Mubarak afirmó: «¿Conoces la historia del pastor mentiroso, el niño que no dejaba de gritar "que viene el lobo"? Él es ese niño. Siempre había logrado convencerle, pero el año pasado me di cuenta de que esta vez sí había visto de verdad al lobo».

Crisis dentro y fuera del campo

Esta etapa llegó en el marco de una temporada difícil para el Manchester City, que coincidió con varias crisis, entre ellas las 115 acusaciones dirigidas al club por infringir las normas financieras de la Premier League, además de la lesión de larga duración que sufrió Rodri, ganador del Balón de Oro de 2024.

Al mismo tiempo, Guardiola atravesaba unas circunstancias personales complicadas tras su separación de su esposa, mientras que su estado anímico despertó numerosas especulaciones después de aparecer con varios rasguños en la cabeza y la nariz, tras el emocionante empate 3-3 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones durante noviembre de 2024.

Aunque Guardiola no reconoció que sus problemas personales hubieran afectado a su capacidad para desempeñar su trabajo, Manel Estiarte, uno de los miembros más veteranos de su cuerpo técnico, habló de la preocupación de los jugadores por el cambio que se había producido en el comportamiento de su entrenador.

Estiarte declaró: «Estaban preocupados porque Pep estaba tenso. Estaba triste, estaba diferente, y yo era el único que sabía por qué. Le dije al equipo: por favor, tenéis que entender que no jugáis bajo las órdenes de un entrenador que a veces puede ser impulsivo, de carácter fuerte o de humor cambiante. Estáis viendo a un ser humano que está pasando por un divorcio».

El propio Guardiola habló de sus circunstancias personales ante sus jugadores durante un partido que el Manchester City perdió frente a la Juventus en la Liga de Campeones en diciembre de 2024.

Les dijo: «Chicos, quiero confesaros una cosa. Me he separado de la mujer más hermosa sobre la faz de la Tierra, mi esposa o mi exesposa. La quiero de una forma indescriptible, pero hemos perdido la pasión».

Y añadió: «¿La quiero? Sí, por supuesto. ¿Y ella me quiere a mí? Sí. Pero hemos perdido la pasión. ¿Cómo jugáis al fútbol? Jugáis movidos por algo que nace desde dentro. ¿Dónde está la pasión? En vuestra vida, y hagáis lo que hagáis, hacedlo con pasión. No quiero solo un buen jugador, quiero jugadores que tengan pasión».

Mensajes duros de Guardiola

Junto a las escenas en las que aparece Guardiola inmerso en los detalles y los planteamientos tácticos, la serie documental incluye numerosos momentos en los que el técnico español dirige discursos francos y duros a sus jugadores.

Tras una de las derrotas, Guardiola le dirigió un mensaje muy contundente a su equipo, diciendo: «Yo trabajo por vosotros, y pongo mi vida, incluido mi divorcio, mi alejamiento de mi familia y todo lo demás, a un lado por todos vosotros. ¿Y qué dais vosotros a cambio?».

Y añadió: «El rendimiento que habéis ofrecido todos vosotros... es una vergüenza, chicos. Cuando veo eso, me siento agotado y exhausto, y me dan ganas de dimitir. Cuando jugáis de esta manera, me siento solo».

En otras escenas, Guardiola advirtió a sus jugadores de que «tendrán un nuevo entrenador» si su nivel no mejoraba.

También habló de usar un cuchillo para atravesar el corazón de sus jugadores, e insistió en otras ocasiones en que los jugadores se abrazaran entre sí, y en que le abrazaran también a él antes de los partidos, mientras que otras veces relacionó el bajón de rendimiento con la frialdad de las celebraciones de los jugadores tras marcar goles.

La salida de De Bruyne duele a Guardiola

En el marco de la reconstrucción del equipo durante los mercados de fichajes de invierno y verano, el Manchester City optó por renovar los elementos de una plantilla que empezaba a envejecer.

El club incorporó al extremo francés Rayan Cherki, mientras que Kevin De Bruyne, poseedor de 16 títulos durante 10 años con el equipo, abandonó el estadio Etihad.

La serie revela que De Bruyne no quería marcharse, ya que la estrella belga se mostró muy afectado, hasta el punto de llegar a llorar mientras hablaba del impacto de la decisión en su familia.

Guardiola describió la decisión de prescindir de De Bruyne como una de las más difíciles que se vio obligado a tomar, diciendo: «Es algo que me rompe el corazón. Esa época que vivimos, de no haber estado Kevin... olvídalo por completo. Estuvo llorando aquí, en la oficina. Dios mío».

Y añadió: «Le tengo un enorme cariño a este jugador, hemos vivido momentos increíbles juntos. Pero al final, tienes que ser más estricto y racional».

Por su parte, el director deportivo del Manchester City, Hugo Viana, reveló que había interrogantes en torno al comportamiento de Rayan Cherki antes de ficharlo por 30 millones de libras esterlinas en junio de 2025.

La elección del jugador francés se debió, en parte, a la necesidad de compensar el papel que desempeñaba De Bruyne, pero Viana dijo con franqueza: «La información de la que disponíamos sobre Cherki no era del todo positiva. Todo el mundo era consciente de sus cualidades y su talento, pero había una idea generalizada de que era un jugador de carácter caótico».

Cherki no tardó en demostrar su capacidad para superar estos temores, tras convertirse en uno de los jugadores más destacados del Manchester City la temporada pasada, marcando cuatro goles y dando 12 asistencias en 33 partidos de la Premier League, logrando así el segundo mejor registro de pases decisivos de la competición.