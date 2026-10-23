El nivel de Vinicius Junior ha bajado de forma notable en el último periodo, después de ser incapaz de ejecutar un solo regate durante dos partidos consecutivos, en un indicio que plantea interrogantes sobre el estado técnico de la estrella brasileña, que se perderá los próximos tres partidos del Real Madrid en LaLiga por sanción.

Vinicius había entrado como suplente el 10 de octubre, en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, y en apenas 20 minutos logró completar dos regates y generar la jugada que derivó en el segundo gol del conjunto blanco, antes de que llegara la acción que lo cambió todo, cuando el VAR anuló el gol que había marcado el propio jugador brasileño, tras detectar que había tirado del pelo a Saliba, lo que le supuso una sanción de cuatro partidos, de los que ya ha cumplido uno, el pasado domingo ante el Sevilla.

La estrella brasileña tampoco disputará el Clásico ante el Barcelona.

Según el diario español Marca, Vinicius había participado ante el Leipzig, pero no intentó ejecutar ni un solo regate durante 70 minutos, pese a que el regate representa la esencia de su estilo de juego.

Vinicius tampoco intentó regatear en el último partido en el que fue titular, ante la Roma, en el que disputó 59 minutos, con el mismo balance: sin ningún intento de regate.

Vinicius apareció con una imagen distinta a su naturaleza ante el Leipzig, pues no intentó superar a sus rivales ni sonrió, dos rasgos genuinos en la personalidad del jugador brasileño y en su estilo de juego, que no había cambiado ni siquiera en los ambientes más hostiles.

Pero el jugador brasileño se mostró, el miércoles, apático y casi triste, un estado que no recibió demasiada atención, sino que llevó a José Mourinho a comentarlo con comprensión, consciente de la necesidad del equipo de ver a la estrella brasileña en su mejor nivel.

El entrenador del Real Madrid quiso extenderse al hablar de este asunto, y dijo: «Si está triste, es una cuestión muy personal. Podéis formaros vuestra propia impresión, pero creo que él es el único capaz de deciros con franqueza lo que siente o no siente. Como entrenador, estoy contento con el partido que hizo. Siempre se esperan cosas más grandes de Vinicius, y se espera que sea decisivo gracias a sus cualidades individuales, pero hizo un partido que me gustó».

Y añadió: «De los tres atacantes, fue el jugador que más asumió la responsabilidad en cuanto a lograr el equilibrio defensivo del equipo. El lateral derecho del Leipzig se movía entre líneas, y Vinicius logró cerrarle los espacios muy bien. El balón solo llegó a la zona central una vez. En ataque, su influencia no fue abrumadora, pero jugó con equilibrio. No perdió el balón, y además tuvo una ocasión que el portero despejó de forma magnífica».

El entrenador del Real Madrid prosiguió: «El cambio no fue una decisión de un entrenador descontento con el rendimiento de su jugador, sino de un entrenador que cuenta con un banquillo fuerte. Cuando hice el cambio, sabía que podía darle al partido un ritmo diferente al dar entrada a jugadores como Diomande y Endrick. Sabía que tenía esas opciones en el banquillo, y tenéis que acostumbraros a ello, porque muchas veces sustituiré a un jugador que no está rindiendo mal, para dar entrada a un jugador que me aporte elementos diferentes».

Y continuó: «Entiendo que se hable de la necesidad de que Vinicius reciba el apoyo de todos, y creo que, efectivamente, lo necesita. Los silbidos cuando jugamos fuera de casa le dan al jugador un empujón de motivación, pero cuando proceden de la afición de tu equipo y en tu estadio, le hacen daño. Yo, como entrenador, estoy contento con lo que ofreció».

El regate constituye una parte esencial de la naturaleza del rendimiento de cualquier jugador que ocupe la posición de extremo, como Vinicius, algo que coloca a la estrella brasileña bajo una presión adicional en el periodo actual, porque Yan Diomande, que puede jugar en ambas bandas, ha logrado intentar superar a sus rivales en 47 ocasiones desde el inicio de la temporada, con un porcentaje de acierto del 66%.

En cambio, Vinicius ha intentado el regate en 38 ocasiones, con un porcentaje de acierto que alcanzó el 42%, y ello pese a haber disputado más de 800 minutos, frente a los 565 minutos del jugador marfileño.

Diomande tendrá la oportunidad de seguir mejorando sus números en los próximos tres partidos de LaLiga ante el Barcelona, el Racing y el Valencia, los duelos que se perderá Vinicius por sanción.

Está previsto que la estrella brasileña regrese a los terrenos de juego el 4 de noviembre, en el duelo ante el AEK Atenas en la Liga de Campeones de Europa en la capital griega, Atenas, y entonces se verá si el bajón de su nivel ante la Roma y el Leipzig fue solo un estado pasajero en el rendimiento del jugador, de cuyas cualidades nadie duda dentro del Real Madrid.



