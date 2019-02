Cuándo debuta Nico Castillo en el América y que número usará

El sudamericano, que costó una millonada al club, se prepara para ver acción con las Águilas.

Nicolás Castillo finalmente ya es jugador del América desde el torneo Clausura 2019. Cayó la bomba para los fanáticos del cuadro de Coapa, quienes cuentan los minutos y segundos para observar al chileno dentro del campo.

Por ello en Goal les decimos más o menos para qué fecha estarían agendados sus primeros minutos, además del dorsal que presumiría en su espalda en esta segunda etapa suya en el balompié mexicano.

CUÁNDO DEBUTARÁ

Cabe recordar que acarrea una suspensión de un partido luego de su expulsión ante las Águilas, en los cuartos de final del Clausura 2018, de cuando jugaba con Pumas. Por lo tanto deberá pagar ese encuentro contra el Querétaro (el 2 de febrero) o ante el León (el 9) si el pase internacional llega después.

Su estreno podría ser entonces en la Copa MX frente al Necaxa el martes 5 o, en su defecto, ni más ni menos que ante Universidad Nacional. Ese cotejo está programado para el domingo 17 en la cancha del Olímpico.

QUÉ NÚMERO USARÁ

No le quedan tantas opciones. Siempre ha usado el 30 por donde estuvo hasta ahora o al menos así fue en Universidad Católica, Brujas, Pumas y Benfica. Sin embargo, en el Ave ese dígito ya lo usa Renato Ibarra. Se liberaron los 10, 17 y 20 con las salidas de Cecilio Domínguez, Cristian Insaurralde y Diego Lainez, respectivamente. La única posibilidad de esos tres sería el 20 porque el mexicano no vio minutos en este semestre previamente a ser vendido al Betis. O, de no quererlo, restarían 6, 13, 14, 15 y 16 o partir del 36.