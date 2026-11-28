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Las molestias físicas vuelven a perseguir al joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona, que ha recaído durante un entrenamiento del filial del club catalán.

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Según el periodista marroquí Achraf Ben Ayad, las molestias volvieron a aparecer ayer viernes mientras Hamza se entrenaba con el filial, lo que supone un nuevo contratiempo para la joven promesa egipcia.

Ben Ayad escribió en su cuenta de la red social X: «Hamza, al entrenarse ayer con el filial, volvió a sentir molestias».

Hamza ya se había quedado sin jugar la semana pasada por unas molestias físicas similares, que le impidieron disputar el derbi catalán con el Barcelona Atlètic ante el filial del Espanyol.

El delantero egipcio tampoco entró en la convocatoria del técnico alemán Hansi Flick para el partido ante el Villarreal, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga, pese a que estaba previsto que estuviera con el primer equipo.

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Se esperaba que aquella semana fuera muy intensa para Hamza, ya que estaba previsto que se incorporara a la convocatoria del entrenador Juliano Belletti para el partido del filial y que después se uniera al primer equipo, debido a la oleada de bajas que sufría el conjunto azulgrana tanto en el primer equipo como en el filial.

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El club catalán prefirió no arriesgar con el jugador ante estas molestias físicas, pese a que el pasado viernes se había entrenado a las órdenes de Belletti para preparar los partidos del filial y con vistas a la posibilidad de participar en algunas sesiones con sus compañeros del primer equipo.

Hamza suma 131 minutos oficiales esta temporada: 12 con el primer equipo, 74 con el filial, con el que marcó un gol en el único partido que disputó, y otros 45 con el equipo juvenil sub-19.

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Hamza Abdelkarim, nacido el 1 de enero de 2008, se formó en las categorías inferiores del Al Ahly y llamó la atención con la selección sub-17 de Egipto en el Mundial de 2025 en Catar, donde marcó dos goles.

El delantero egipcio llegó al Barcelona a principios de 2026 cedido por el Al Ahly, antes de que el club español ejecutara la opción de compra en junio y convirtiera su traspaso en definitivo.

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No tardó mucho en subir al primer equipo de Flick, con lo que se convirtió en el primer jugador egipcio en la historia del conjunto azulgrana.

Abdelkarim ofrece una alternativa de la que carece la plantilla de Flick: es un delantero centro de físico potente, capaz de jugar de espaldas a la portería, con un buen juego aéreo y capacidad para finalizar las jugadas.