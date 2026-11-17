Compartir Sigue a GOAL en Google

Dietmar Hamann ha declarado a GOAL que «cualquiera en Alemania» podría haberle dicho al Liverpool que Jeremie Frimpong no era el sustituto de Trent Alexander-Arnold, ya que el internacional neerlandés es más extremo que lateral. Por eso, el fichaje por 29,5 millones de libras (39 millones de dólares) sigue sorprendiendo y planteando muchas preguntas al exjugador del club de Anfield.

Anuncios

El Liverpool bate récords de fichajes

En el verano de 2025, tras conquistar la Premier League bajo la dirección de Arne Slot, el Liverpool decidió invertir grandes sumas para formar una plantilla con la que esperaba convertirse en una fuerza dominante en el fútbol inglés.

El club batió récords de inversión en fichajes como los de Florian Wirtz y Alexander Isak, ambos con precios de nueve cifras, mientras que también logró sacar del Bayer Leverkusen a Frimpong, campeón de la Bundesliga.

Hacía falta un sustituto para Alexander-Arnold

El Liverpool tenía una vacante que cubrir en el lado derecho de la defensa después de que Alexander-Arnold, formado en el club, se marchara al Real Madrid tras dejar expirar su contrato. El internacional inglés destacaba por su vocación ofensiva y el jugador nacido en Merseyside solía sentirse más cómodo atacando que cuando le tocaba defender.

Se consideraba que Frimpong reunía características similares, después de marcar 19 goles y repartir una buena cantidad de asistencias en sus dos últimas temporadas en Alemania. Sin embargo, al veloz futbolista de 25 años le está costando adaptarse al fútbol inglés .

Anuncios Anuncios

Esta temporada ha quedado por detrás de Ronaldo Araujo, llegado como cedido, en la jerarquía del equipo, pese a que el uruguayo, propiedad del Barcelona, es un central más natural. El futuro de Frimpong en Anfield suscita dudas y se baraja una salida en el mercado de enero de 2027 .

Related Topics

¿Fue Frimpong alguna vez la elección adecuada?

Preguntado por si el neerlandés era el jugador adecuado para el Liverpool, dada su tendencia a subir por las bandas, el excentrocampista del club Hamann, que habló en colaboración con Lottoland Live Casino, declaró a GOAL: «Si me hubieran llamado, se lo podría haber dicho. Podrían haber llamado prácticamente a cualquiera en Alemania que le hubiera visto jugar.

»Es un jugador fantástico en ataque. Evidentemente, la Premier League es más competitiva y, con Wirtz en el equipo, ellos [el Leverkusen] desarbolaban a sus rivales porque tenían mucha posesión. Los equipos se cansaban y entonces, con Wirtz en el equipo y la velocidad de él [Frimpong], marcó muchos goles y dio muchas asistencias.

Anuncios

»Pero nunca fue un sustituto de Alexander-Arnold. Es un carrilero. De hecho, es más extremo que lateral. No tengo muy claro qué pretendían con su fichaje, porque no le gusta defender y no debería hacerlo, ya que desde luego no es su fuerte.

»Me sorprendió. Es un jugador al que puedes fichar para que dispute algún partido suelto: cuando juegas en casa contra un equipo inferior, puedes ponerlo de lateral y salir airoso. Puede jugar de extremo. Creo que es un suplente aceptable. Pero me sorprendió lo que pagaron por él».

Anuncios

El neerlandés podría salir en el mercado de enero

Frimpong firmó un contrato de cinco años al incorporarse al Liverpool, ya que se le consideraba una apuesta a largo plazo para la plantilla. Ahora parece improbable que llegue a cumplir 24 meses de ese acuerdo.

Andoni Iraola dirige ahora al equipo desde el banquillo de Anfield y no parece estar del todo convencido por el veloz neerlandés. Su venta permitiría recaudar fondos que podrían destinarse a incorporar a Araujo de forma permanente o a encontrar otro lateral derecho.