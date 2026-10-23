El hombre de 75 años no se mordió la lengua y afirmó: «Es ridículo que la UEFA se invente un formato de competición así. Hoy en día puede participar cualquiera. La UEFA solo piensa en ganar dinero. Es un mundo corrupto».

Desde la temporada 2024/25, la Champions League se disputa con 36 clubes en lugar de 32. La clásica fase de grupos dio paso a una fase de liga única en la que los equipos deben clasificarse para las eliminatorias.

Al exentrenador del Bayern le molestan sobre todo las diferencias de nivel entre los equipos, que, a su juicio, han aumentado. «¿No se llama Champions League? Tienen que jugar los mejores equipos. Así hay menos diferencias de nivel y, por tanto, menos goles, pero los partidos son de mayor nivel y se ve un fútbol mucho mejor», dijo van Gaal.

Para volver a elevar el nivel deportivo, el neerlandés propuso otra reestructuración y planteó una división según el nivel de juego: «Igual que en el hockey sobre hielo. Allí hay una categoría A, una categoría B y así sucesivamente. Por supuesto, también están la Europa League y la Conference League, pero la UEFA se escuda en ellas».

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¿Cuántos partidos hay que disputar en la fase de liga de la Champions League?

Además de la calidad, van Gaal criticó sobre todo la carga de partidos para los futbolistas profesionales. Con la ampliación de la fase de liga, los equipos disputan ahora ocho encuentros en ella, en vez de los seis de antes. A eso se suma una ronda previa de playoffs para clasificarse para octavos de final.

«También hay demasiados partidos, algo que se debe en parte a la nueva y más amplia fase de grupos de la Champions League. Como consecuencia, también hay más lesiones», explicó van Gaal.

En opinión del exseleccionador neerlandés, la UEFA debería dejar de centrarse en la cantidad y apostar más por la calidad: «Así habría partidos de mayor nivel y más emocionantes. Y habría menos lesiones. Ya se lo dije a la UEFA hace 20 años, pero no me escuchan».