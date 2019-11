¿Cualés son los enfrentamientos en la repesca para la Euro 2020?

La UEFA realizó el sorteo para las últimas plazas que dan acceso a la cita europea de 2020.

La UEFA sorteó los cruces que faltaban por definir entre las 16 selecciones con derecho a participar en las eliminatorias, según sus resultados en la Liga de Naciones y los coeficientes de esta una vez acabada la fase de clasificación.

Bulgaria-Hungría, -Rumanía y -Israel completarán las eliminatorias para la 2020 que se suman a los Georgia-Bielorrusia, Macedonia-Kosovo, Noruega- , - y Eslovaquia- .

Las eliminatorias se jugarán en cuatro rutas -A, B, C y D- y ya estaban determinadas las semifinales de la ruta D: Georgia-Bielorrusia y Macedonia-Kosovo, las de la ruta B: Bosnia/Herzegovina-Irlanda del Norte y Eslovaquia-República de Irlanda y una de la ruta C: Noruega-Serbia. Sólo tuvo que definir la otra semifinal de la ruta C, que la jugarán Escocia e Israel, y las dos de la ruta A, que serán Islandia-Rumanía y Bulgaria-Hungría.

Las semifinales se jugarán a partido único el 26 de marzo y los ganadores de las de cada ruta se medirán en una final, de la que saldrá el equipo que se clasificará para la Eurocopa, el 31 de marzo.

Así quedarán los grupos del sorteo de la Eurocopa

Grupo A

Equipo bombo 2

Equipo bombo 3

o Finlandia

Grupo B

Gales o Finlandia

Grupo C

Equipo bombo 3

Rumanía o ganador del playoff D

Grupo D

Equipo Bombo 2

Equipo Bombo 3

Ganador play off C

Grupo E

Equipo Bombo 2

Equipo Bombo 3

Ganador del playoff B

Grupo F

Equipo bombo 2

Equipo bombo 3

Ganador del playoff A (menos Rumanía) o Ganador del playoff D