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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

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¿Cuál será el destino de Bellingham? Tuchel traza el plan de Inglaterra ante Croacia

Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
World Cup
J. Bellingham
T. Tuchel
Inglaterra
Croacia
EE. UU.

Inglaterra cierra su preparación para el Mundial 2026 con un amistoso ante Croacia el miércoles.

Thomas Tuchel, seleccionador inglés, dio algunas pistas sobre su once inicial en el último amistoso contra Costa Rica. 

Según Mundo Deportivo, citando a la BBC, Jude Bellingham partirá como “10” por delante de Morgan Rogers.

Bellingham será titular ante Croacia, mientras que el jugador del Aston Villa se quedará en el banquillo.

John Stones y Ezri Konsa, según la misma fuente, aspiran a formar la pareja de centrales en lugar de Marc Guehi.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croacia crest
Croacia
CRO

En la derecha, Bukayo Saka será titular si está en forma.

Noni Madueke entraría si Saka no jugara.

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